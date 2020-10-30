Третий день Рижской недели моды: от утонченных свадебных платьев до вдохновляющих нарядов для детей

Рижская неделя моды набирает обороты. Позади еще три показа. Бренд ''Katya Katya London'' представил платья для невест, ''Baronessa'' — новую коллекцию детской одежды ''Мелодия утренней росы''. Также свои элегантные работы показала дизайнер Наталья Янсоне.
Неделя моды продлится до 31 октября. В этом году, учитывая связанные с пандемией ограничения, за ходом мероприятий можно наблюдать как лично, так и подключаясь к видеотрансляциям. Более подробную программу можно найти на домашней странице RFW.
''Katya Katya London''
Бренд Katya Katya London известен своими женственными нарядами. Вдохновленная стилем винтаж, дизайнер бренда Катя Шехурина создает роскошные платья demi-couture как для свадебных торжеств, так и других праздничных мероприятий. У невест также есть возможность заказать наряд по индивидуальному эскизу. Платья, богато украшенные деликатным кружевом и ручной вышивкой, являются олицетворением элегантности и утонченности.