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"Baronessa"
Третий день Рижской недели моды: от утонченных свадебных платьев до вдохновляющих нарядов для детей
Foto: Mark Litvyakov

Рижская неделя моды набирает обороты. Позади еще три показа. Бренд ''Katya Katya London'' представил платья для невест, ''Baronessa'' — новую коллекцию детской одежды ''Мелодия утренней росы''. Также свои элегантные работы показала дизайнер Наталья Янсоне.

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Неделя моды продлится до 31 октября. В этом году, учитывая связанные с пандемией ограничения, за ходом мероприятий можно наблюдать как лично, так и подключаясь к видеотрансляциям. Более подробную программу можно найти на домашней странице RFW.

''Katya Katya London''

Третий день Рижской недели моды: от утонченных свадебных платьев до вдохновляющих нарядов для детей
Foto: Mark Litvyakov

Бренд Katya Katya London известен своими женственными нарядами. Вдохновленная стилем винтаж, дизайнер бренда Катя Шехурина создает роскошные платья demi-couture как для свадебных торжеств, так и других праздничных мероприятий. У невест также есть возможность заказать наряд по индивидуальному эскизу. Платья, богато украшенные деликатным кружевом и ручной вышивкой, являются олицетворением элегантности и утонченности.

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"Baronessa"

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DELFI Woman

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