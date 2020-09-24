Ученые призывают носить защитные маски из шелка. И вот почему

Университет Цинциннати призывает делать защитные маски из шелка. Они удобные, не затрудняют дыхание и отталкивают влагу. Об этом со ссылкой на Medical Express пишет портал MEDdaily.

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По словам ученых, шелк обладает естественными антибактериальными и противовирусными свойствами, которые могут помочь предотвратить распространение респираторных инфекций.

Также известно, что медь способна убивать бактерии и вирусы при контакте. А в шелке есть медь. Шелкопряды поедают листья тутового дерева, содержащие этот элемент, тем самым, добавляя в свой рацион медь.

С точки зрения эффективности, шелковые маски можно сравнить с хирургическими. Тесты показали, что шелковые маски лучше противодействуют Covid-19 как барьер для микрокапель с вирусными частицами. И делают они это эффективнее, чем хлопковые или синтетические маски.

Хлопок и полиэстер улавливают влагу, как губка (вирус часто распространяется с аэрозолем - частицами влаги). А шелк очень быстро сохнет.

Ученые призывают использовать шелковые маски вместе с респираторами. Это дополнительный слой защиты, который можно стирать, тем самым продлевая срок жизни респираторов.