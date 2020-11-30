Украшение для нижней части: в моду вернулся самый странный тренд 2000-х

Держащиеся на тазобедренных костях джинсы с заниженной талией, открывающие всеобщему обозрению трусы стринги, возвращаются в моду — пока что это подтверждают модели и артистки, демонстрирующие тонкие полоски белья. Модные журналы предлагают относиться к ним как к украшению для нижней части спины. "Газета.Ru" — о новом пришествии стрингов.

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В моду возвращается один из самых противоречивых трендов началах 2000-х — высокие трусики-стринги, вылезающие из-под брюк с заниженной талией или выглядывающие из глубокого выреза на спине на платье. За последние несколько лет наблюдатели уже не раз видели такие варианты стилизации на моделях и артистках — а в этом сезоне даже авторитетный британский Vogue признает, что откровенные стринги вновь предъявляются публике (например, свои новые модные образы опубликовали в Instagram модели Белла Хадид и Адут Акеч).

То же отмечает и популярное издание Fashionista: в начале ноября на портале вышла статья под названием "С прискорбием сообщаем: стринги, выглядывающие из выреза на спине, стали осенним трендом". Доказательство тому — снимки знаменитостей и фотосессия с декабрьского выпуска британского Vogue, для которой ее героиню, певицу Бейонсе, одели в красное платье модельера Кристофера Джона Роджерса и трусики Agent Provocateur, украшенные кристаллами. Они послужили украшением нижней части тела артистки.

Одетой в таком стиле можно было увидеть и Ким Кардашьян, которая недавно продемонстрировала в Instagram платье из коллекции Givenchy "Весна-лето 2021", созданной новым креативным директором дома Мэтью Уильямсом. Открытая спина и красные полоски трусов подтвердили возвращение тренда.

Возвращение стрингов, выглядывающих из-под джинсов или брюк с заниженной талией, начали замечать еще в прошлом году, когда Кайли Дженнер продемонстрировала в своем Instagram таким образом изумрудно-зеленое белье, Хейли Бибер появилась на Met Gala в платье Alexander Wang с деталью на спине, имитировавшей полоски стрингов, а Белла Хадид прошлась по подиуму на шоу Versace в струящихся черных брюках из ткани с люрексом, демонстрируя лямки от трусиков в тон, видных благодаря заниженной талии. В сползающих брюках, демонстрирующих трусы в тон, была замечена и Дженнифер Лопес, которая и 20 лет назад одевалась в подобном стиле.

Все это напомнило модным критикам о начале 2000-х, когда демонстрировать стринги вслед за Бритни Спирз, Кристиной Агилерой, Пэрис Хилтон было так же принято у модных девушек Земли, как и носить брюки с заниженной талией, сапоги-угги и плюшевые костюмы. Возвращение брюк, держащихся на тазобедренных костях, и уггов наблюдатели уже отмечали. Теперь пришло время "китового хвоста" — такое название придумали в англоязычных странах для вида таких трусов сзади.

В 1999 году музыкальный исполнитель Sisqo посвятил трусам-стрингам песню, ставшую хитом — в своей "Thong Song", официальный релиз которой состоялся в феврале 2000-го, он призывал героиню "позволить ему увидеть эти стринги".

Как отмечает Vogue, на призыв усердно откликались покупательницы белья — сам Sisqo в интервью изданию Complex в прошлом году рассказывал, будто представители бельевого бренда Victoria's Secret хвастались ему, что после выхода его песни их продажи трусов этой модели выросли на 80%. К 2010-му, однако, такие трусы практически исчезли из поля зрения наблюдателей — в моду начали входить джинсы с нормальной и завышенной талией, да и в целом одежда стала более закрытой.

По мере роста популярности мешковатой одежды интерес к стрингам начал сходить на нет: в 2017 году The Telegraph сообщили, что, по данным на 2016-й продажи трусов этой модели у крупного британского ритейлера Marks&Spencer упали настолько, что ему удалось реализовать менее 10% этих предметов белья.

Желающим подхватить модный тренд фэшн-издания советуют обращать внимание на яркие модели стрингов. "Вы должны относиться к ним как к ювелирному украшению для нижней части своей спины, — пишет Fashionista. — Чем больше блеска, тем лучше".