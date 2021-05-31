В Латвии запустили первую в Балтии интернет-платформу свадебных платьев

На днях в Риге начала свою деятельность первая в Балтии интернет-платформа, созданная для реализации новых и подержанных свадебных нарядов со скидками до 80%. Она предоставляет возможность современной невесте приобрести платья известных мировых брендов, а также местных дизайнеров в идеальном состоянии по доступной цене.

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"Идея проекта возникла из набирающей популярность во всем мире концепции разумного потребления. На сегодняшний день индустрия моды и производство одежды наносит огромный ущерб окружающей среде. Доля легкой промышленности в выбросах СО2 выше, чем авиации и судоходства вместе взятых. Но мода тоже может быть экологичной. Пусть мы и не можем изменить моду глобально и сразу, но мы можем изменить для начала собственные потребительские привычки, а индустрия со временем уже вынуждена будет на это отреагировать", — рассказывает основательница проекта Айя Нагле.

Каждый желающий может продать свое свадебное платье через платформу, оформив заявку на сайте.

Специалисты из команды Bridal Market возьмут весь цикл реализации свадебного наряда на себя.

Физически примерить платье можно по предварительной записи в шоу-руме в центре Риги, а в подборе наряда всем поможет персональный свадебный стилист.

Больше информации доступно здесь.