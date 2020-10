В моду вернулась популярная в 90-х кожаная вещь

Пиджак из кожи, который был популярен в 1990-х, вновь вернулся в моду в 2020 году. Об этом сообщают эксперты моды издания Evening Standard.

Согласно материалу, кожаные блейзеры и пиджаки в конце прошлого века были трендом среди знаменитостей. В частности, в упомянутой вещи появлялись на публике супермодель Синди Кроуфорд, а также актрисы Риз Уизерспун и Вайнона Райдер.

По информации издания, за последние 12 месяцев количество поисковых запросов пользователей в Google со словами "кожаный пиджак" увеличилось на 152 процента по сравнению с показателями прошлого года.

Стилисты утверждают, что чаще всего описанную вещь сочетают с кроп-топами и мешковатыми джинсами. При этом некоторые звезды надевают его с юбками длины мини и грубыми ботинками.

Так, например, в укороченных футболках, джинсах и маленьких солнечных очках выходили в свет супермодели Белла Хадид и Кайя Гербер. Манекенщицы Ирина Шейк и Хейли Бибер, в свою очередь, попали в объектив папарацци в коротких юбках и сапогах с толстой подошвой.

"Этот тренд точно вернулся в моду в текущем году. Мы видим, как все больше дизайнеров добавляют кожаные пиджаки в свои новые коллекции", — подчеркнула менеджер по закупкам интернет-ретейлера Browns Fashion Хизер Грэмстон.

Блейзеры и пиджаки из кожи появились в ассортименте многих известных брендов, а именно: The Attico, Zara, Stand Studio, Gucci, Alternatively Arket, & Other Stories и Weekday, Nanushka, The Frankie Shop, A.W.A.K.E. MODE, Anouki и Materiel.

