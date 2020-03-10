В Музее моды пройдет роскошная выставка итальянской моды

С 9 апреля 2020 года в Музее моды посетители смогут посмотреть выставку "От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды". На ней будут представлены ценные экспонаты из коллекции Александра Васильева, а также Музея моды — шедевры, созданные итальянскими дизайнерами на протяжении века.

В ХХ веке Италия завоевала титул самой стильной страны, и сегодня Милан является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. В названии выставки не случайно упомянуты два имени: Мариано Фортуни –блестящего художника-изобретателя, творившего в начале ХХ века в Италии, и известного современного дизайнера, олицетворяющего постмодернистский подход к культурному наследию.

Выставка позволит получить представление об изменчивых тенденциях моды на протяжении ХХ и начала ХХI века. Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи.

Италия — родина европейской моды со времен эпохи Возрождения, когда шелковые ткани из Венеции, Флоренции, Генуи и Милана были самым желанным и дорогим товаром. Даже в ту пору, когда столицей моды был Париж, Италия продолжала привлекать и вдохновлять: молодые люди отправлялись в так называемый "Grand Tour" — путешествие по континентальной Европе, неотъемлемой частью которого было посещение Италии.

Богатства культуры, искусства и истории Италии вдохновляли многих мастеров. Так испанский художник, изобретатель и дизайнер нарядов Мариано Фортуни (1871–1949) большую часть жизни работал в своем дворце в Венеции. Вдохновившись античной культурой, он в начале ХХ века создавал свои знаменитые платья-туники (уникальный метод плиссировки его тканей до сих пор не разгадан). А для прекрасных бархатных нарядов с набивным, как бы состаренным узором, Фортуни черпал вдохновение в роскошных венецианских тканях эпохи Возрождения.

В начале ХХ века текстиль и кожа в Италии производились в небольших мастерских, где особое внимание уделялось качеству и уникальным технологиям. Такие известные предприятия как "Gucci", "Prada", "Trussardi" и "Fendi" в первые десятилетия ХХ века начинали именно в качестве производителей кожаных изделий, а великий Сальваторе Феррагамо (1898–1960) уже в 20-е годы создавал обувь для голливудских звезд. И сейчас многие старейшие бренды являются семейными предприятиями — нетипичная для бизнеса, но характерная именно для Италии особенность, которая указывает на преемственность традиций и уважение к работе и достижениям предыдущих поколений.

Хотя в начале ХХ века итальянские мужские портные еще копировали утонченный стиль лондонских костюмов от Севил Роу, а швеи заимствовали парижские модели, росло желание создавать свою, истинно итальянскую моду. Такая возможность появилась после Второй мировой войны, когда в разрушенной стране правительство сделало ставку на поддержку текстильной промышленности и производство кожаных изделий.

В Италии появлялось все больше юных, талантливых и амбициозных дизайнеров. В 1951 году во Флоренции был организован показ итальянских домов моды специально для американских журналистов и закупщиков больших универмагов. Показ был очень успешным и широко освещался в прессе — именно этот момент принято считать началом современной итальянской моды. Италия наконец-то заняла достойное место на карте модного мира.

Больше всего тогда, в середине ХХ века, всем понравилось сочетание аристократичной элегантности, качества и своеобразной, характерной именно для итальянской моды легкости "dolce vita": ассоциации с солнцем, морем, отдыхом и приключениями… Мудро используя древние традиции изготовления одежды и обуви, новейшие технологические достижения, систему обучения дизайну в университетах, в окружении великолепных памятников культуры, Италия в течение ХХ века стала империей самых стильных модных товаров, найдя свою нишу между демократичной и спортивной американской модой и элитарной французской высокой модой.

От скульптурного Роберто Капуччи до минимализма Джорджо Армани, от голливудского шика сестер Фонтана до эталонных принтов Эмилио Пуччи, от вязаных изделий "Missoni" до барочной страсти Южной Италии в работах Джанни Версаче, Роберто Кавалли и "Dolce&Gabbana", от элегантной сексапильности "Gucci" до всегда свежего взгляда на красоту от "Prada" — Италия завораживает, радует и делает мир более красивым.

Выставка "От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды" в Музее моды продлится шесть месяцев: от 9 апреля до середины октября 2020 года. Это уже восьмая выставка музея: в музее проходили выставки "Элегантность 30-х", "Тайны Востока. Западная мода и Китай", "Диор", "Золотые двадцатые", "1918. Роскошь свободы" и "Блеск 80-х", а до 30 марта в Музее моды еще можно посмотреть выставку "Дама в кринолине" — прекрасное посвящение моде середины 19 века.

Более подробная информация о выставке доступна здесь.