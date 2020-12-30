В несуществующей одежде с несуществующими инопланетянами. Дизайнер Екатерина Звиедре о первой 3D-коллекции и осознанной моде

"Мода — вторая индустрия по уровню загрязнения окружающей среды и в моем университете решение этой проблемы является важнейшей целью образовательной программы. Это одна из причин, почему я решила учиться в Amsterdam Fashion Institute", — говорит DELFI Woman 22-летняя Екатерина Звиедре. Во время первой волны пандемии она создала свою первую коллекцию в 3D и примерила ее на улицах Риги.

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Пятый элемент

В детстве Екатерина много рисовала — как реалистичные, так и довольно абстрактные вещи, в том числе одежду. "Просто придумывать красивые платья было скучно, и я редко это делала, если это происходило, то всегда в контексте какого-то выдуманного мира", — вспоминает она. — "В памяти крепко сидят в том числе детские впечатления от прочтения приключений и научной фантастики, например, братьев Стругацких".

Также Екатерина хорошо помнит все фильмы про космические путешествия, которые она вместе с родителями смотрела в школьные годы, в том числе, конечно, "Пятый элемент", где дизайнером по костюмам был французский дизайнер Жан-Поль Готье, известный своими футуристичными работами и фетишизмом. "Еще я помню, как подолгу смотрела, как папа играет в компьютерные игры, где надо пройти какую-то миссию, попутно отстреливаясь от всяких "кваказябров" — так папа называл монстров", — смеется девушка.

Однако связать свою жизнь с модой Екатерина решила не потому, что ей так хотелось воплощать в жизнь свои креативные идеи. "В подростковом возрасте я решила, что буду что-то создавать, обязательно хорошее и буду очень известна благодаря своей работе, потому что она будет всем нравиться и будет страшно полезной", — объясняет она.

Способ коммуникации

В средней и старшей школе Екатерина многое перепробовала — начиная от волонтерства, преподавания английского для детей, курсов шитья и кройки, которые бросила на полпути и пошла на практику на швейное производство, заканчивая разными подработками и участием в дебатном клубе в SSE.

Окончательное решение, что будет заниматься именно модой, она приняла после просмотра фильма "Цена моды", благодаря которому узнала о проблемах в индустрии: что такое быстрая мода, о вредных условиях труда и мизерных зарплатах на фабриках.

"Так или иначе мода — это прикладное искусство, дизайнер транслирует идеи и вдохновение на человеческое тело. Когда я думаю над тем или иным элементом гардероба, я не только думаю о том, как бы мне показать свое вдохновение, например, космическими путешествиями или направлением искусства, но и о том, как одежда будет сидеть, как человек будет ощущать себя в ней, какой посыл от меня до него дойдет через такие незаметные для окружающих детали, как внутренние карманы или пуговицы на рукавах, материалы, и что он будет сообщать окружающим, надев ее: костюм по фигуре с широкими плечами будет создавать впечатление уверенного и успешного человека, а мелкий и яркий принт, как у некоторых животных, будет привлекать дополнительное внимание, его захочется рассмотреть повнимательнее".

Екатерина уверена, что одежда — это не только что-то практическое, но и способ коммуникации, которым пользуются абсолютно все. Даже те, кто намеренно модой не интересуются. "Одеваясь только в утилитарное и полностью игнорируя все тренды, человек все равно пользуется тем самым коммуникационным элементом моды и сообщает окружающим, что она его не интересует. Вот мы уже и знаем кое-что о нем и начинаем предполагать что-то еще. Это неотъемлемая часть нашей жизни". Но есть у нее и свои минусы.

Творческие эксперименты

Мода — вторая индустрия по уровню загрязнения окружающей среды. Появляются целые сферы деятельности, посвященные осознанному потреблению, политические стратегии, а также учебные программы. Одну из таких осваивает сейчас и Екатерина — она учится в Нидерландах на третьем курсе International Fashion Design в Amsterdam Fashion Institute.

Девушка отмечает, что мы живем в эпоху, когда все уже придумано и в основном идет переработка существующих идей, "поэтому сейчас весь профессиональный креатив должен быть направлен на осознанность и решение созданных за последние десятилетия проблем вместо придумывания очередной вариации юбки-клеш и бездумного перепроизводства".

Она отмечает, что еще на стадии концепции и сбора необходимой информации думает о том, как минимизировать последствия своих идей для окружающей среды. Вариантов для этого достаточно: безвредные материалы, многоцелевой дизайн, метод производства, переработка или создание особой связи между будущим владельцем и творением дизайнера. "Хочется сделать так, чтобы человек дорожил вещью и носил много лет, а потом, возможно, подарил другу или члену семьи, что также предполагает качество".

Следующим этапом после исследования и разработки концепции, которая часто является историей, направляющей дальнейший креативный процесс в одно русло, начинается сам период создания коллекции, как на бумаге, так и на уровне физических экспериментов.

"Это очень индивидуальный процесс. Больше всего я люблю начинать с деконструирования уже существующей одежды: разрезаю на детали и объединяю их в новый силуэт на манекене из одного или нескольких элементов гардероба. Для меня процесс дизайна редко начинается с чистого листа, как правило, после зарисовки какого-то элемента тут же хочется его испробовать в реальности, поэкспериментировать с чертежами и пропорциями, чтобы понять, как будет выглядеть выкройка".

Такие прототипы Екатерина делает как в реальной жизни, так и в цифровом виде при помощи 3D-программ. Прототипирование — это обычно длительный процесс, потому что порой, чтобы достичь желаемого результата, приходится много раз переделывать одну и ту же вещь. На этом этапе 3D-программы значительно экономят время и материалы.

"Еще это отличная площадка для дополнительных экспериментов, потому что цифровой мир не имеет таких лимитов как гравитация и стандартные свойства ткани — при желании можно создать наряд из металла или стекла, заставить рисунок на одежде двигаться и многое другое. По сути, работа в таких программах уже достаточно прочно внедрена в индустрию моды, и порой вы можете наткнуться на рекламу крупного бренда одежды и даже не поймете, что это 3D-симуляция, а не фотография", — уверена Екатерина.

Карантинные метаморфозы

Свою первую коллекцию в 3D под названием "Metamorphosis" она создала в этом году, на что ее сподвиг карантин во время первой волны пандемии.

"Все произошло очень быстро. Я уехала из Амстердама в Ригу, и начался период дистанционной учебы. Из привычного рабочего оборудования был только компьютер. Было жутко и некомфортно резко оказаться запертой дома и ничего лучше, чем продолжать работу, не оставалось, поэтому все время на карантине я посвятила переносу и развитию моего проекта в цифровой мир", — рассказывает Екатерина.

Идея коллекции зародилась в тот момент, когда она наткнулась на статью о том, как различные животные и насекомые видят наш мир: "Я очень люблю копаться во всевозможных научных статьях и теориях и часто черпаю вдохновение и идеи именно из подобных источников. Так я узнала, что некоторые жуки и птицы, например, из-за особенностей строения глаз различают ультрафиолет, что для человека было бы равносильно способности видеть невидимые цвета. Что могло бы способствовать приобретению подобной черты? Может, внешние обстоятельства, такие как изменение атмосферы Земли: давление, состав или температура? Эти и многие другие факторы влияли на эволюцию человека, и именно поэтому сейчас мы такие, какие есть. Достаточно слегка изменить один параметр, и человек как вид мог вообще никогда не появиться на свет".

Когда все было готово, ей все-таки захотелось так или иначе "ощутить" наряды в реальности, поэтому она решила примерить их на фото из своей жизни в Риге.

"Цифровой и реальный мир кажутся очень далекими друг от друга, хотя на самом деле мы наглядно можем увидеть, что это совсем не так. И вот я гуляю по родному городу в несуществующей одежде с несуществующими инопланетянами из коллекции "Метаморфоз". На фото, кстати, я сама. Опять-таки из-за локдауна не было возможности поработать с моделями, а фотографировал это все мой партнер и фотограф Саша Косяк".

Вторая волна пандемии Екатерину застала в Амстердаме, но на этот раз она решила остаться, потому что учиться дистанционно конкретно в ее сфере очень проблематично, поэтому сейчас занятия частично по-прежнему проходят в том числе очно.

Советы по осознанной моде

По просьбе DELFI Woman будущий дипломированный дизайнер подготовила практические советы по осознанной моде, воспользоваться которыми может каждый желающий.

Foto: Shutterstock

1. Не выбрасывайте одежду.

Найдите способ дать ей вторую жизнь: пожертвуйте или перепродайте. Главное, когда отдаете одежду в благотворительный фонд, позаботьтесь о том, чтобы она была чистой и аккуратно сложенной. Это значительно упростит работу благотворительной службы. Возможно, это звучит очевидно, однако, как ни странно, работники таких организаций часто сталкиваются с грязной или сильно мятой одеждой и это доставляет им дополнительные хлопоты в распределении и сортировке. То же самое касается служб переработки одежды, которых пока, к сожалению, в Латвии нет (следите за обновлениями организации Zaļais Punkts — zalais.lv)

2. Старайтесь покупать "чистые составы".

100% хлопок или полиэстер потом можно переработать, что невозможно, когда состав с примесями — уже сплетенный хлопок и полиэстер нельзя разбить на крохотные частицы и потом их распределить.

3. Постарайтесь отказаться от брендов быстрой моды.

Даже когда они предлагают эко- и биолинейки. Эти термины и производство новой коллекции каждую неделю никак не могут стоять рядом — это называется "зеленый камуфляж", иногда гринвошинг, — маркетинг, в котором применяется "зеленый" пиар и методы, цель которых — ввести потребителя в заблуждение относительно целей организации или производителя в экологичности продукции или услуги, представить их в благоприятном свете.

Помимо этого подобные бренды часть прибегают к низкооплачиваемому труду, что и является основным фактором дешевизны подобной одежды. Также бренды быстрой моды не особо заботятся о качестве своей продукции. Обратите внимание, как сильно меняется качество изделия уже после первой стирки — это результат некачественного материала, а также неправильного расположения лекал (не по направлению нитей), что является ключевой характеристикой при конструировании и пошиву одежды.

4. Посвятите время изучению существующих на рынке брендов осознанной моды.

Их довольно много, местных в том числе, просто пока мало кто о них знает. Интересуйтесь, ищите в интернете: спрос рождает предложение!

5. Обменивайтесь одеждой с друзьями и близкими.

Если у вас завалялось что-то, что вам больше не нравится, возможно, это именно то, о чем мечтала ваша подруга или неожиданно очень ей пойдет. Я привыкла обмениваться одеждой таким образом, и, как правило, вещи от родных или друзей становятся моими любимыми — возникает нечто вроде эмоциональной связи с неодушевленным предметом из-за ассоциации с дорогим мне человеком. В результате я ношу эти вещи гораздо дольше, чем обычно и, соответственно, особенно хорошо о них забочусь.

6. Заботьтесь об одежде.

Научитесь чинить одежду или попросите кого-то сделать это для вас, главное, не списывайте пальто со счетов в ящик из кладовки. При стирке читайте и следуйте указаниям на бирке — это важно для сохранения качества изделия.

7. Стирайте реже и на меньшей температуре.

Это значительно снизит потребление воды и электроэнергии. Часто люди не раздумывая бросают одежду в стирку после одного использования (ведь так лень обратно вешать ее на вешалку или аккуратно складывать на полку), хотя она сгодится еще на 2-3 носки. Также они не задумываясь включают стиральную машинку — не сортируют по цветам (из-за чего белое и цветное быстро желтеет или сереет) и произвольно включают настройки стиральной машинки.

То же самое, кстати, касается чайника — не кипятите одну и ту же воду по несколько раз, старайтесь рассчитывать количество воды, которое вы собираетесь использовать — это значительно снизит расход воды.

8. Откажитесь от сушилок.

Сэкономьте электроэнергию, а одежду лучше вывешивайте на свежий воздух, так вы получите приятный свежий запах, а если светит солнце, то дополнительную антибактериальную обработку. Зимой мокрая одежда дома немного увлажнит сухой от батарей воздух, что улучшит состояние вашей кожи и сделает дыхание проще.

9. Приобретите мешок для стирки, который задерживает микропластик внутри.

После каждой стирки бесчисленное количество пластиковых волокон из синтетических тканей попадает из стиральных машин в реки, моря и океаны. Такой мешок предотвратит этот процесс и послужит ежедневным напоминанием о более осознанном подходе к моде.

10. Инвестируйте в качественный базовый гардероб.

Медленно, но верно вам удастся собрать набор качественных базовых вещей, которыми можно будет в итоге гордиться и пользоваться многие годы, а потом еще кому-нибудь отдать. Возможно, стоит распланировать бюджет и дождаться сезонных скидок на те самые элементы гардероба от производителя качественной одежды.

11. Постарайтесь отказаться от импульсивных покупок.

Задумайтесь, действительно ли вам нужна та или иная вещь или вам просто скучно или грустно, а бюджет позволяет купить эту симпатичную рубашку прямо здесь и сейчас, и пусть у вас дома уже много похожих. Вместо этого лучше отложите лишние деньги или придумайте другой способ побаловать себя или наградить за успешную рабочую неделю. Вложитесь в хобби или попробуйте приготовить новое блюдо из незнакомых ингредиентов.

12. Ищите одежду и обувь из переработанных материалов.

Много такого можно найти у брендов спортивной одежды — специфика требует синтетических материалов, поэтому кроссовки из переработанного пластика уже давно не новинка и в силу опыта производителей ничем не уступает по качеству кроссовкам из первичного материала.

13. Наведите порядок в гардеробе.

Постарайтесь расположить одежду так, чтобы каждый раз, когда вы открываете шкаф, видели все, что у вас есть. Легко забыть о футболке, если она сложена в дальний угол полки под другой одеждой. Разделите одежду по сезонам, если все не вмещается в шкаф должным образом и меняйте комплекты два раза в год.

14. Заглядывайте в магазины секонд-хенда.

Мода циклична — то, что было в тренде когда-то, затем утратило свою актуальность, а потом снова вошло в топы. Хотя самое важное — это то, что нравится лично вам. И порой в магазинах секонд-хенда можно отыскать действительно исключительные вещи. Способность отыскивать такие драгоценности требует практики, поэтому не сдавайтесь, если с первого раза не вышло найти что-то стоящее. Также сейчас доступно много винтажных магазинов онлайн.