В погоне за золотом: как родились джинсы

История современных джинсов темна и непонятна. Кто на самом деле придумал шить брюки для золотоискателей из денима, когда была изобретена сама ткань и почему на джинсах Levi Strauss долгие годы было написано, что они производятся с 1850 года, хотя компания была основана в Сан-Франциско в 1853-м? Ответ на эти вопросы — в материале "Газеты.Ru" по случаю мифического дня рождения джинсов.
Джинсы отмечают неофициальный день рождения: если ориентироваться на лейбл продукции Levi Strauss, на котором долгое время написано "Since 1850", их начали производить 150 лет назад — в 1850 году. В 1950 году компания Levi Strauss & Co. широко отмечала в Сан-Франциско, где и была основана, свое столетие. И никто не упоминал, что Леви Страусс, эмигрировавший в 1847 году вместе с семьей из Баварии в Нью-Йорк, основал свою компанию на Диком Западе в 1853-м, чтобы продавать охваченным "золотой лихорадкой" покорителям Дикого Запада крепкие штаны из парусиновой ткани.
Существует легенда, что первые штаны Леви Страусс продал в июне 1850 года по 1 доллар 46 центов за штуку. Однако подтверждения ей нет. Дело в том, что надпись на лейбле "Since 1850" — это всего лишь маркетинговый ход, красивая цифра, появившаяся после Второй мировой войны. Впрочем, таким образом привлекать к себе внимание потребителя действительно придумал именно Леви Страусс — он не изобретал штанов из темно-синего денима с заклепками (кто это сделал — вы вскоре узнаете), однако сумел так разрекламировать свой товар, что убедил американцев: его штаны — самые крепкие, лучшие штаны.
На рекламных объявлениях, напечатанных флайерах, прайс-листах и красочных каталогах, распространявшихся коммивояжерами, до Второй мировой войны было написано: "Since 1853".
А после Второй мировой цифра изменилась — правда, сейчас эта ошибка уже исправлена.
С 1853 году брюки для золотоискателей, производившиеся компанией Леви Страусса в Сан-Франциско, были на самом деле парусиновыми. Но вскоре ткань действительно заменили на темно-синий материал, приобретенный в Италии и Франции. Чуть более чем через 20 лет — в 1871-м — Страусс объединится с портным, покупавшим в его магазине фурнитуру, по имени Джейкоб Дэвис. Вместе с ним в 1873 году — и эта дата и будет считаться настоящим годом рождения наших джинсов — они запатентуют новый вид штанов с медными заклепками на карманах, которых предназначались для того, чтобы укреплять слабые места.
Сегодня мы считаем джинсами все, что сшито из джинсовой ткани, но на деле сам материал был изобретен задолго до того — патентованные джинсы отличаются от простых брюк именно двойной прострочкой и заклепками на карманах.
А сама ткань была изобретена задолго до Золотой лихорадки — в Старом Свете. И получила свое название по географическому происхождению.
Джинсовая ткань появилась на севере Италии — исследователи предполагают, что слово "jeans"("джинсы") происходит от французского названия итальянской Генуи, Gênes. Именно в этом городе производилась бумазея "среднего качества и разумной цены", напоминавшая хлопковый корд, материал, плетение которого создавало продольные рубчики. Из такой ткани шили одежду для рабочих разных специальностей, в том числе для моряков.
Похожий хлопчатобумажный материал, только саржевого плетения, делали и во французском Ниме — поэтому ткань, из которой шьют нынешние джинсы, деним, происходит от французского "De Nîmes", то есть из Нима. Она считалась более плотной и качественной, чем генуэзская джинсовая.
Оба материала, окрашивавшиеся в темный цвет при помощи краски, добывавшейся из произрастающей в Индии индигоферы красильной, были известны еще в XVI веке. В XVII появилось упоминание плотного синего материала и в Великобритании, где из него тоже шилась одежда для самых бедных.
Для крепких синих штанов с заклепками в 1878 году немецкий химик Адольф Байер изобрел синтетический краситель. Тогда еще ничто не предвещало, что брюки золотоискателей Дикого Запада и генуэзских моряков станут неотъемлемой частью гардероба практически каждого человека во второй половине XX века (а для жителей СССР — и вовсе мечтой).
Однако джинсами эти брюки делают все же именно заклепки, и предложил ими оборудовать брюки для золотоискателей именно Джейкоб Дэвис — в 1872 году он написал Леви Страуссу с предложением укрепить ими слабые места, такие как углы карманов, и тот принял это предложение.
20 мая 1873 года они получили в США патент №139,121 под названием "Улучшение для застежек клапанов карманов". На первых джинсах, которые производил Леви Страусс, было два кармана спереди и один сзади, а в конце 70-х годов XIX к ним добавился маленький кармашек для часов, который пришивают к классическим моделям и сейчас, хотя о его назначении сейчас уже никто не догадывается.
Своего классического вида — с пятью карманами (три спереди два сзади) — джинсы достигли в 1901 году, когда Леви Страусс решил оборудовать модель №501 задним левым карманом.
Сегодня США остаются мировым лидером производства джинсов. Американские компании выпускают 39% из всей продукции. На втором месте — производители одежды из Западной Европы, им принадлежит 20%, по 10% разделили между собой Япония и Южная Корея, остальной мир делят между собой 31%.