В погоне за золотом: как родились джинсы

История современных джинсов темна и непонятна. Кто на самом деле придумал шить брюки для золотоискателей из денима, когда была изобретена сама ткань и почему на джинсах Levi Strauss долгие годы было написано, что они производятся с 1850 года, хотя компания была основана в Сан-Франциско в 1853-м? Ответ на эти вопросы — в материале "Газеты.Ru" по случаю мифического дня рождения джинсов.

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Джинсы отмечают неофициальный день рождения: если ориентироваться на лейбл продукции Levi Strauss, на котором долгое время написано "Since 1850", их начали производить 150 лет назад — в 1850 году. В 1950 году компания Levi Strauss & Co. широко отмечала в Сан-Франциско, где и была основана, свое столетие. И никто не упоминал, что Леви Страусс, эмигрировавший в 1847 году вместе с семьей из Баварии в Нью-Йорк, основал свою компанию на Диком Западе в 1853-м, чтобы продавать охваченным "золотой лихорадкой" покорителям Дикого Запада крепкие штаны из парусиновой ткани.

Существует легенда, что первые штаны Леви Страусс продал в июне 1850 года по 1 доллар 46 центов за штуку. Однако подтверждения ей нет. Дело в том, что надпись на лейбле "Since 1850" — это всего лишь маркетинговый ход, красивая цифра, появившаяся после Второй мировой войны. Впрочем, таким образом привлекать к себе внимание потребителя действительно придумал именно Леви Страусс — он не изобретал штанов из темно-синего денима с заклепками (кто это сделал — вы вскоре узнаете), однако сумел так разрекламировать свой товар, что убедил американцев: его штаны — самые крепкие, лучшие штаны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Purchinskaya (@olga_purchinskaya) 5 Авг 2019 в 8:12 PDT

На рекламных объявлениях, напечатанных флайерах, прайс-листах и красочных каталогах, распространявшихся коммивояжерами, до Второй мировой войны было написано: "Since 1853".

А после Второй мировой цифра изменилась — правда, сейчас эта ошибка уже исправлена.

С 1853 году брюки для золотоискателей, производившиеся компанией Леви Страусса в Сан-Франциско, были на самом деле парусиновыми. Но вскоре ткань действительно заменили на темно-синий материал, приобретенный в Италии и Франции. Чуть более чем через 20 лет — в 1871-м — Страусс объединится с портным, покупавшим в его магазине фурнитуру, по имени Джейкоб Дэвис. Вместе с ним в 1873 году — и эта дата и будет считаться настоящим годом рождения наших джинсов — они запатентуют новый вид штанов с медными заклепками на карманах, которых предназначались для того, чтобы укреплять слабые места.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Levi's (@levis) 23 Янв 2020 в 12:02 PST

Сегодня мы считаем джинсами все, что сшито из джинсовой ткани, но на деле сам материал был изобретен задолго до того — патентованные джинсы отличаются от простых брюк именно двойной прострочкой и заклепками на карманах.

А сама ткань была изобретена задолго до Золотой лихорадки — в Старом Свете. И получила свое название по географическому происхождению.

Джинсовая ткань появилась на севере Италии — исследователи предполагают, что слово "jeans"("джинсы") происходит от французского названия итальянской Генуи, Gênes. Именно в этом городе производилась бумазея "среднего качества и разумной цены", напоминавшая хлопковый корд, материал, плетение которого создавало продольные рубчики. Из такой ткани шили одежду для рабочих разных специальностей, в том числе для моряков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Levi's (@levis) 24 Апр 2019 в 5:17 PDT

Похожий хлопчатобумажный материал, только саржевого плетения, делали и во французском Ниме — поэтому ткань, из которой шьют нынешние джинсы, деним, происходит от французского "De Nîmes", то есть из Нима. Она считалась более плотной и качественной, чем генуэзская джинсовая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Levi's (@levis) 11 Май 2019 в 7:46 PDT

Оба материала, окрашивавшиеся в темный цвет при помощи краски, добывавшейся из произрастающей в Индии индигоферы красильной, были известны еще в XVI веке. В XVII появилось упоминание плотного синего материала и в Великобритании, где из него тоже шилась одежда для самых бедных.

Для крепких синих штанов с заклепками в 1878 году немецкий химик Адольф Байер изобрел синтетический краситель. Тогда еще ничто не предвещало, что брюки золотоискателей Дикого Запада и генуэзских моряков станут неотъемлемой частью гардероба практически каждого человека во второй половине XX века (а для жителей СССР — и вовсе мечтой).

Однако джинсами эти брюки делают все же именно заклепки, и предложил ими оборудовать брюки для золотоискателей именно Джейкоб Дэвис — в 1872 году он написал Леви Страуссу с предложением укрепить ими слабые места, такие как углы карманов, и тот принял это предложение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Levi's (@levis) 22 Янв 2019 в 1:09 PST

20 мая 1873 года они получили в США патент №139,121 под названием "Улучшение для застежек клапанов карманов". На первых джинсах, которые производил Леви Страусс, было два кармана спереди и один сзади, а в конце 70-х годов XIX к ним добавился маленький кармашек для часов, который пришивают к классическим моделям и сейчас, хотя о его назначении сейчас уже никто не догадывается.

Своего классического вида — с пятью карманами (три спереди два сзади) — джинсы достигли в 1901 году, когда Леви Страусс решил оборудовать модель №501 задним левым карманом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Levi's (@levis) 22 Май 2020 в 3:29 PDT

Сегодня США остаются мировым лидером производства джинсов. Американские компании выпускают 39% из всей продукции. На втором месте — производители одежды из Западной Европы, им принадлежит 20%, по 10% разделили между собой Япония и Южная Корея, остальной мир делят между собой 31%.