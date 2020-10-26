В Риге пройдет европейский проект модной индустрии United Fashion

C 29 по 30 октября, в рамках Рижской недели моды, в Латвии во второй раз пройдет проект международной модной индустрии — United Fashion (UF). В ходе этого проекта состоятся цифровые презентации европейских дизайнеров, оффлайн семинар и онлайн вебинар с участием мировых экспертов в области моды, а также выставка коллекций дизайнеров UF.

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На протяжении последних четырех лет мероприятия проекта UF проходят в одной из стран-участниц (Бельгия, Франция, Балканские страны, Германия, Португалия или страны Балтии), аккумулируя вокруг себя международное фэшн-комьюнити, повышая компетенцию участников в области моды и предлагая новые возможности развития и выхода брендов на европейские рынки.

Для текущей сессии, которая пройдет в физическом и виртуальном пространствах, Рижская неделя моды в сотрудничестве с United Fashion анонсировала отбор модельеров. Цель участия дизайнеров в проекте — демонстрация своих коллекций международным экспертам и получение их независимой оценки.

В рамках грядущей Riga Fashion Week ожидается насыщенная на мероприятия разных жанров и форматов программа UF.

Так, 29 октября пройдет вебинар на тему "Дигитализация. Управление брендом в период пандемии и после нее". В нем примут участие представители филиала компании Accenture из Италии, которыесоздали дигитальную платформу (а вместе с ней — и виртуальный шоурум) для Недели моды в Милане. В числе экспертов — креативный директор и дизайнер Даниэль Эсса (Франция), который расскажет о разработке стратегии бренда; Филипп Михаилович (Франция) — о возможностях для молодых дизайнеров после пандемии. Практическими советами о презентации коллекции закупщикам и конечным покупателям поделится эксперт в области продаж Элиза Дразниеце (Латвия). Вебинар пройдет на английском языке для всех желающих. Зарегистрироваться можно по этой ссылке. Прямая трансляция также будет доступна на официальной FB-странице RFW.

В продолжение виртуального обучения в Radisson Blu Hotel Latvija состоится семинар "Управление брендом. B2B/B2C коммуникация", на котором Элиза Дразниеце поделится опытом о том, как бренду выделиться и заявить о себе в конкурентном пространстве, о необходимой документации и ценообразовании. Посетить мероприятие приглашаются дизайнеры, студенты факультетов моды и дизайна, а также все заинтересованные. Рабочий язык —латышский. Все посетители семинара бонусом также получат пригласительный на один из показов Рижской недели моды, которая пройдет с 27 по 31 октября. Регистрация на мероприятие проходит здесь.

В программе 30 октября — онлайн-презентации коллекций девяти дизайнеров, которые были отобраны среди претендентов из 11 европейских стран:

Caterina Moro (Италия),

N/A Studio (Франция),

Diana Arno (Эстония),

Irina Tosheva (Македония),

Kozaricsviktordress (Венгрия),

Lila&John (Бельгия),

Montreet (Австрия),

One Wolf (Латвия),

Natālija Jansone (Латвия).

В числе экспертов: шведский дизайнер с опытом работы более 20 лет на позиции креативного директора H&M Маргарета Ван Де Бош (Margareta van den Bosch), которая реализовала наиболее популярные коллаборации H&M с Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Donatella Versace и Roberto Cavalli; Филипп Михайлович (Philippe Mihailovich) — бренд-архитектор, профессор и стратегический консультант ведущих мировых брендов.

Даниэль Эсса (Франция) — креативный директор и дизайнер собственного успешного обувного бренда Daniel Essa, получивший признание ведущих изданий, в числе которых Vanity Fair, Vogue, Elle и другие. Элиза Дарзниеце (Eliza Darzniece)— фэшн бренд-менеджер и бизнес-консультант. Элиза имеет опыт работы с такими брендами, как Stella McCartney, The Row, Azzedine Alaïa, Céline, Off-White и другие.

Кроме этого, во время Рижской недели моды в Hanzas Perons для посетителей будет открыта выставка, посвященная United Fashion. На ней будут представлены работы европейских дизайнеров Евгении Зафировской (Македония), Fyodor Golan (Великобритания), Луим Аппельман (Бельгия) и Танел Веенре (Этония). Так, Евгения особое внимание уделяет экологии и производству с наименьшим количеством отходов. Представитель движения "позитивного интеллектуализма" Fyodor Golan в своей коллекции говорит о страстном самовыражении. Оно проявляется в ярких цветах и технических материалах в сочетании с прогрессивной эстетикой спортивной одежды. Бельгиец Луим Аппельман создал инсталляцию, с помощью которой рассказывает о влиянии движения fast fashionна миллениалов. В коллекции эстонского дизайнера Танел Веенре платья, созданные из тканей по его эскизам, напоминают уникальные произведения искусства, а в основе украшений ручной работы — серебряные детали из экологически чистого металла, напечатанные на 3D-принтере.

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