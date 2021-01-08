В шелках и коже: каким должен быть мужчина в этом сезоне

После Нового года имеет смысл иначе посмотреть на свою жизнь, даже если мы не принимали глобальных решений, ведущих к переменам. В этом сезоне дизайнеры предложили мужчинам смелее относиться к своему гардеробу: если вы никогда не носили кожаного плаща или кофты на пуговицах, сейчас самое время попробовать. И надеяться, что пандемия отступит и вашу отвагу в области стиля заметят все.

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Переход в 2021 год стал для нас своеобразной психологической отметкой: кажется, что пандемия вот-вот отступит, и все, наконец, вернется в норму. Окончания распространения коронавирусной инфекции мы ждем практически с его начала — надеются на это, в частности, в мире моды, который в этом году особенно пострадал наравне с индустрией развлечений, ресторанным и туристическим бизнесом.

В минувшем году многие дизайнеры ставили на паузу выпуск коллекций или отказывались участвовать в Неделях моды. В частности, модельер Марк Джейкобс, показом которого в последние годы закрывалась Неделя моды в Нью-Йорке, не стал организовывать шоу. "Честно говоря, я не знаю, что мы будем делать и когда мы будем начинать, но для того, чтобы создать коллекцию, мне нужна команда — объяснял Джейкобс Vogue еще в апреле прошлого года. — Моей команде нужно взглянуть на ткани. А ткани — из Италии. Мы туда ездим, там происходит много всего. Пока мы не откроем для себя новые методы работы — или новые цели, к которым будем стремиться в работе, — нам действительно нечего делать".

И тем не менее, Недели моды сезона "Осень-зима 2021" все же состоялись — в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже нашли способ показать что-то миру. И оказалось, что в этом сезоне модельеры хотят видеть нас яркими — и мужчин, и женщин.

О том, что по окончании пандемии в моду войдет "новая нарядность", еще в мае 2020 года говорил "Газете.Ru" историк моды Тим Ильясов. "Учитывая циклы моды, которые всегда идут по принципу антагонизма, мы должны прийти к идее новой нарядности и нового гламура, — объяснял Тим Ильясов. — В силу того, что последние пять лет была популярна идея антимоды, антигламура, "ugly fashion" — уродливой моды — теперь в стиле будут преобладать изящность и элегантность".

И действительно, хотя эпидемиологическая ситуация по-прежнему не предполагает, что в ближайшее время мы скинем маски и переоденемся из теплого и уютного в красивое, дизайнеры явно мечтают о будущем, в котором все мы будем прекрасны.

Модельеры, представившие тем или иным способом свои коллекции на зиму 2021 года, явно это продемонстрировали. Даже консервативные бренды предлагают носить то, на что еще несколько лет назад обычный потребитель не решился бы.

Назад в 70-е



Эстетику 70-х — расклешенные брюки, джемперы, рубашки с широкими воротниками и пиджаки с большими лацканами — активнее всего продвигает модный дом Gucci. Это можно было бы счесть капризом креативного директора дома Алессандро Микеле, создающего свою особую палитру образов — как будто не от мира сего, — но близкие идеи прослеживаются у Fendi, Hermes, Marni. Выглядеть немного инженером из НИИ, а немного фронтменом британской рок-группы — сегодня для мужчин это означает быть на пике моды. Разумеется, нельзя забывать и об усах, этом украшении лица советского физика, лирика и Д'Артаньяна.

Кожа

Кожаная одежда, особенно на мужчине, часто выглядит как элемент принадлежности к определенной субкультуре, мужчина в кожаной куртке кажется немного бунтарем, рок-музыкантом, байкером. Брюки, плащи, куртки и даже пиджаки из кожи на текущий сезон советуют не стесняться носить Ambush, Alexander McQueen, Salvatore Ferragamo, Marni, Dolce & Gabbana, Dsquared2, Louis Vuitton, Dunhill, Berluti — и для консерваторов, и для людей, которые готовы привлекать к себе внимание, находятся свои варианты.

Кардиган

Одежду, которая идеально подходит дедушкам, можно и нужно носить молодым и амбициозным людям в этом сезоне, считают в Gucci, Ferragamo, Marni, Dsquared2, Hermes, Givenchy. Да, уютные, да, на пуговицах, да, самых разнообразных оттенков, расцветок и фасонов — можно классический кардиган с косами, можно растянутую кофту, только не надо бояться выглядеть странно, странным уже был прошлый год.

Клетка

Можно было бы назвать этот принт классическим, если бы это была клетка "принц Уэльский" — аккуратная, сдержанная, выполненная в одном цвете, едва заметная глазу. Но в этом сезоне все не так — клетки на брюках и костюмах переливаются всеми цветами радуги, и чем ярче и чуднее, тем моднее. Louis Vuitton разрешает. Gucci, Giorgio Armani, Prada, Dolce & Gabbana, Dsquared2, Ralph Lauren, Paul Smith — подтверждают.

Свободный костюм

Мода действительно отходит от уродливости, которая была в таком ходу еще два года назад — костюм возвращается, и не только благодаря Джорджио Армани, который никогда его не предавал. Только сами костюмы — изменились: широкие брюки, свободный крой, практически оверсайз, скрывают килограммы, накопленные за время карантина. Gucci, Fendi, MSGM, Prada, Marni, Dolce & Gabbana, Paul Smith предлагают расслабиться, даже если на вас пиджак и брюки, а не тренировочные штаны и толстовка.

Красное

В подтверждение того, что модельеры желают видеть вокруг себя ярких мужчин, — обилие оттенков красного, представленных в осенне-зимних коллекциях. Да, красный всегда был цветом силы для женщин — но зачем же мужчинам отказывать себе в удовольствии выделиться в толпе, если теперь возможно все. Помимо Тома Форда, одежду в оттенках крови и борща предлагают Gucci, Giorgio Armani, MSGM, Alexander McQueen, Marni, Zegna, Ami, Berluti, Givenchy.

Блуза вместо рубашки

Мягкий шелк, струящийся по упругой груди и мягко подчеркивающий бицепсы, — это не мечта поклонницы любовных романов, а модная реальность. Шелковые блузы вместо строгих офисных рубашек модельеры предлагают выбирать в ярких цветах и броских принтах — да, пока мы прятались в тренировочные штаны, они мечтали о новой нарядности, она и должна быть пошловатой и вычурной, как любовный роман и шелковая блуза. Fendi, Pronounce, Dolce & Gabbana, Jil Sander, Off-White, Ami, Valentino хотят видеть мужчин свободными от страха выглядеть слишком нарядными.