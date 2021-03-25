В талии не жмет: в моду снова входят широкие джинсы-трубы

В моду возвращаются джинсы-трубы или джинсы-бочонки — брюки свободного кроя с широкими штанинами, которые, например, надевал на подиум в 2005 году модельер Ральф Лорен. Как и популярные вот уже несколько лет "мамины джинсы" с высокой посадкой, эта модель говорит о том, что люди предпочитают отказываться от обтягивающего и стесняющего комфорт силуэта. Как пандемия поставила удобство превыше красоты, разбиралась "Газета.Ru".

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На карантине все настолько привыкли к удобным пижамным и спортивным штанам, что возвращаться к обтягивающим джинсам захотели немногие. К тому же, за время сидения дома немало людей набрали лишние килограммы, которые не хотят подчеркивать.

Именно с эти причинами модные аналитики связывают возврат к моделям джинсов свободного кроя с широкими штанинами, за которыми не видны недостатки фигуры. В 2005 году в них на показе в Нью-Йорке появился американский дизайнер Ральф Лорен, а теперь такие джинсы-трубы носят Билли Айлиш и Бэд Банни.

Эндрю Чен, совладелец нью-йоркского бренда джинсов 3sixteen, пояснил The Wall Street Journal — возросшая популярность этих джинсов связана с тем, что люди больше времени стали проводить дома и хотят чувствовать себя комфортно, а обтягивающие "скинни" мешают американцам сидеть на диване, потому что впиваются в бока, которые за время карантина могли увеличиться в размерах. Именно поэтому, по мнению дизайнера, покупатели перешли на более мешковатые и удобные модели джинсов, которые не обтягивают тело и позволяют забыть о дискомфорте.

Этот тренд также вписывается в логику, согласно которой в моде сейчас гипертрофированные формы и размеры — так называемый "ugly fashion". И несмотря на предсказания модных экспертов о "новой нарядности", которая наступит после пандемии, противоположный ей тренд на удобство и эпатаж пока не думает отступать.

Раструб джинсов-труб может достигать от 20 до 130 см в окружности, напоминая джинсы клеш, которые расширялись от колена. Однако эта модель, которая в разных магазинах называется "Расслабленной" либо "Свободной", подразумевает расширение штанины от бедра.

Подобные модели выпускают как бренды масс-маркета — например, Zara, Wrangler и Levi's — так и более дорогие марки — Balenciaga и Bottega Veneta.

Джанин Чилтон-Фауст, вице-президент по мужскому дизайну в Levi Strauss&Co., отметила в беседе с журналистами, что этот стиль вдохновлен скейтбордистами, которые предпочитают более широкие джинсы, даже если они немного спадают и свисают. "Молодое поколение действительно тяготеет к более свободным, мешковатым моделям", — уточнила она. При этом люди постарше также разделяют их выбор.

Месяц назад в TikTok стали распространяться видео с призывом отказаться от облегающих моделей брюк. Блогер под ником @momohkd советовала своим 400 тыс. подписчиков "выбросить брюки, поджечь их, либо разрезать и перешить в новые". На смену скинни-моделям приходят джинсы "размера плюс" — широкие, с высокой талией. По мнению модных экспертов, это дань моде 90-х, однако некоторые сравнивают этот тренд с возвращением к истокам — к джинсам, которые изначально были задуманы как одежда рабочих, удобная и прочная.

Модные эксперты, тем не менее, предрекают, что мир рано или поздно обратится к "новой нарядности", однако переосмыслит для себя понятие гламура. "Нарядное не значит неудобное, — пояснял "Газете.Ru" стилист и исследователь моды Тим Ильясов в мае 2020 года. — Когда мы говорим про гламур, у нас возникают стереотипы из прошлого — узкие джинсы, блестящие облегающие платья… Но нарядность может принять разную форму и разный силуэт".

Эксперт предполагал, что оверсайз еще будет иметь влияние на силуэт, но постепенно мы будем отходить от толстовок и спортивных штанов в пользу приталенных, но удобных и элегантных моделей. Однако пока пандемия не закончилась, люди не торопятся наряжаться.