В Zara впервые появится нижнее белье
Foto: Shutterstock

Испанский масс-маркетовый производитель Zara впервые представил коллекцию нижнего белья. Об этом сообщает Vogue.

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Дизайнеры бренда разработали и выпустили 158 изделий, в число которых входят нижнее белье и домашняя одежда. В частности, в продажу поступят комплекты пастельных оттенков, трикотажные изделия, повседневные базовые футболки, платья-комбинации, а также пижамы и аксессуары: халаты, маски для сна, носки и шарфы.

Вещи выполнены из кашемира, шелка и хлопка. Некоторые предметы отделаны тонким кружевом и вставками из тюля. Палитра линейки состоит из черного, коричневого, светло-розового и серого цветов.

Коллекция будет доступна на сайте ретейлера в четверг, 22 октября.

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DELFI Woman

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