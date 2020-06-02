ВИДЕО. Легкий способ вернуть чистоту белым кроссовкам
Foto: Shutterstock

Пользовательница YouTube Феит Чапель показала легкий способ вернуть чистоту белой обуви к лету с помощью зубной пасты. На видео обратили внимание в Mirror.

В начале ролика женщина демонстрирует очищенные после стирки белоснежные кроссовки Nike.

После этого демонстрируется процесс стирки: сначала Чапель вымачивает кроссовки в теплой воде с раствором стирального порошка, а затем покрывает всю их поверхность отбеливающей зубной пастой Colgate и чистит зубной щеткой.

"Конечный результат оказался потрясающим. В тысячу раз лучше, чем были", — заключила автор видео.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Обувь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form