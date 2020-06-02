ВИДЕО. Легкий способ вернуть чистоту белым кроссовкам

Пользовательница YouTube Феит Чапель показала легкий способ вернуть чистоту белой обуви к лету с помощью зубной пасты. На видео обратили внимание в Mirror.

В начале ролика женщина демонстрирует очищенные после стирки белоснежные кроссовки Nike.

После этого демонстрируется процесс стирки: сначала Чапель вымачивает кроссовки в теплой воде с раствором стирального порошка, а затем покрывает всю их поверхность отбеливающей зубной пастой Colgate и чистит зубной щеткой.

"Конечный результат оказался потрясающим. В тысячу раз лучше, чем были", — заключила автор видео.