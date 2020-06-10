ВИДЕО. Состоялось открытие Estonian Fashion Festival 2020

C 10 по 12 июня в режиме онлайн пройдет Estonian Fashion Festival, или Eff. Во время прямых включений свои авторские работы представят 30 модных дизайнеров. 10 июня 3-х дневный Estonian Fashion Festival 2020 откроет представлением Mood-Performance-Tants на Aparaaditehas.

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В этом году Mood-Performance-Tants более тесно связывает молодое искусство моды с танцами и киноискусством и выпускает серию из 9 короткометражных фильмов в виде 30-минутного спектакля. Все фильмы основаны прежде всего на концепции модных коллекций, но не забывают упомянуть текущую социальную дистанцию. По словам главного продюсера MPT Керли Йыги, новый подход очень приветствуется: "Используя возможности, присущие киноискусству, мы можем позволить зрителю приблизиться к миру мышления художников, чем это возможно сделать в исполнении искусства". Запись эфира можно посмотреть здесь.

10 июня в рамках Mood-Performance-Tants свои работы продемонстрируют:

Victoria Käesel

Katry Mets

Kirke Talu

Marili Järv

Susanna Belinda Kõgel

Lisette Sivard

Mariliis Niine

Kaire Avi-Kinnunen

Annika Kiidron.

Цель фестиваля — не только предложить зрителям опыт, но и дать возможность молодым дизайнерам развиваться дальше. Для развития необходимо дать дизайнерам знания, профессиональную обратную связь, а также смелость. Также незначительными являются рекламные и маркетинговые материалы, которые могут быть дорогими для начинающего дизайнера. "Дизайнеры Effi получают веб-каталог, фотографии и видеоклипы из коллекции, которые они могут использовать для продвижения своего бренда. Кроме того, наша традиция продолжает позволять дизайнерам получать личную обратную связь от настоящих топ-авторов", — говорит организатор Effi Kaari Soosalu.

Вторым показом мод станет прямая трансляция OmaMood 11 июня, которая будет транслироваться из здания Национального архива Noora в Тарту.

Вы можете наслаждаться творениями 10 дизайнеров в режиме реального времени, в том числе таких известных модельеров, как Cärol Ott, Vilve Unt и Katre Arula. В рамках показа мод OmaMood хочет поддержать создание и ношение одежды, вдохновленной местным ремесленным наследием и созданной в соответствии с принципами устойчивого, особенно медленного, дизайнерского движения.

12 июня Eff завершится показом мод Antonius, который посвящен демонстрации готовой одежды и аксессуаров. В показе мод Antonius примут участие 11 дизайнеров, в том числе Jūratė Vaškienė, которая отправила свою коллекцию из Литвы. Помимо женской моды, можно увидеть целых три коллекции для мужчин, кроме детской одежды, а из аксессуарных коллекций представлены шелковые полотенца и кожаные сумки. Третий год подряд в Эстонском национальном музее проходит показ мод. "Мы являемся крупнейшим музеем в Эстонии, и мы также хотим быть самым современным. Мода сегодня является частью нашей культуры, поэтому фестиваль очень подходит для ERM", — сказал Viljar Pohhomov, директор по развитию ERM.

Eff также объявит главного победителя, чья коллекция примет участие в Международном конкурсе молодых дизайнеров в Киеве в сентябре. Победитель престижного конкурса получит приз в размере 10 000 долларов за дальнейшее развитие своего бренда. В 2018 году дизайнер Eff Cärol Ott получил главный приз в Киеве, что еще раз подтверждает высокий уровень эстонских дизайнеров.

Эксперты Eff, такие как журналист Vogue Italia Riccardo Terzo, главный редактор L’Officiel Baltics Liga Zemture, главный редактор Ukrainian Fashion Week Victoria Kharchenko, основатель Tallinn Creative Incubator Таллин Anu Lõhmus, модный журналист Kristina Herodes, норвежский промоутер Veronika Glitsch дают личную оценку и обратную связь всем дизайнерам.

Программа

11 июня в рамках OmaMood свои коллекции продемонстрируют:

Cärol Ott

Eleriin Seim ja Janika Solmann

Marge Allik

Anett Niine ja Liisi Tamm

Anneliis Reili

Siret Ott

Annika Vaalma

Heli Kiverik ja Kätli Saarkoppel-Kruuser

Katre Arula

Piret Albert

Vilve Unt.

12 июня в рамках Antonius свои коллекции продемонстрируют:

Sille Sarapuu

Katrin Aasmaa

Hannes Rüütel

Jūratė Vaškienė

Zack Marques

Kairi Lentsius

Mekoome

Irja Lembra

Gerda Retter

Kristina Puz (VETKA)

TATA

Еще больше информации на сайте: fashionfestival.ee