Виртуальная одежда: как изменится шопинг из-за пандемии

Виртуальная одежда, ответственный подход к покупкам, онлайн-походы по магазинам в компании друзей и цифровые модели, демонстрирующие одежду на показах в интернете: таким может стать будущее для людей, еще мечтающих о старом добром шопинге в торговом центре. Однако, возможно, в скором времени нам не придется стоять в очередях на кассу во время распродажи. О том, как изменится наше модное потребление, — в материале "Газеты.Ru".

Во время режима самоизоляции торговые центры стояли пустыми и лишились прибыли за несколько месяцев, что поставило под вопрос само их выживание в мире после пандемии Codi-19.

Чтобы избежать очередей, торговые центры могут перейти на модель бесконтактного шопинга по типу пунктов выдачи, когда люди будут приходить в назначенное время, чтобы примерить и забрать заранее заказанные вещи. В самих магазинах могут появиться цифровые зеркала и виртуальные примерочные, в которых одежду можно будет оценить виртуально, не прибегая к физическому контакту.

Совсем смелые прогнозы сообщают о роботах продавцах-консультантах, которые сориентируют с выбором товара не хуже, чем живые продавцы, и подскажут, где искать нужную вещь, сверившись с базой данных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonie Hanne (@leoniehanne) 15 Май 2020 в 7:03 PDT

Некоторые технологии уже внедряются и активно используются онлайн-ритейлерами, чья аудитория растет на карантине. По словам директора по маркетингу Lamoda Юлии Никитиной, в мае этого года по сравнению с 2019 годом спрос на одежду вырос на 69%, на обувь — на 40%, а на аксессуары — на 30%. Причем это касается не только модных товаров, но и спортивного оборудования: этой весной его заказывали почти в 10 раз чаще, чем в прошлом году. Также вырос спрос на косметику и товары для дома — почти в три раза. Онлайн-покупки становятся частью привычного поведения пользователей, и после отмены самоизоляции многие люди сохранят привычку покупать онлайн.

Как рассказала Никитина "Газете.Ru", еще прошлым летом сервис запустил виртуальную примерочную, в которой можно посмотреть, как сядут на ноге определенные модели обуви. Для этого используется технология дополненной реальности AR Try-on от белорусского стартапа WANNABY. "Достаточно навести камеру на ноги и выбрать понравившуюся модель — приложение покажет, как она будет смотреться, — пояснила Никитина. — Для каждого товара, доступного в виртуальной примерочной, создается 3D-модель".

Для тех, кто соскучился по шоппингу с друзьями, Элайза Кан из Израиля разработала соцсеть для совместных походов по виртуальным магазинам — Squadded shopping party — которая позволяет бродить по страницам интернет-магазинов параллельно с друзьями, которые подключаются с других устройств и видят один и тот же экран. Ее разработка рассчитана на поколение Z — тех, кому сейчас от 15 до 25. С ее помощью Кан рассчитывает выйти на китайский рынок, где, по прогнозам консалтинговой фирмы Frost&Sullivan, к 2022 году будет продано товаров на сумму 413 миллиардов долларов именно через онлайн-ритейлеры.

"Идея обсуждать с друзьями покупки и получать их живой отклик, когда я иду на шопинг, очень важна для меня, — пояснила Элайза в интервью Vogue Business. — Это то, чего так не хватало в онлайне".

Исследование фирмы Nielsen показало, что больше половины опрошенных покупателей в 2019 году увеличили траты на незапланированные покупки, 80% из которых были сделаны под влиянием друзей и соцсетей.

Маркетологи уже подсчитали, что поход по магазинам с друзьями повышает шанс приобретения вещи. "Люди склонны покупать больше, когда занимаются шопингом в группе, друг подталкивает к решению о легкомысленной покупке, которая могла бы не состояться, если пойти по магазинам в одиночку", — объяснил Макс Брюгеман, директор по вовлечению потребителей в Capgemini Invent, изданию Vogue Business.

Исследователь связей моды и экологии Ольга Джонстон Антонова полагает, что пандемия изменит наши покупательские привычки — потребление станет более ответственным. "Настоящий стиль — экологичный, потому что предполагает отношение к вещам не как к бросовому товару, а как к коллекционной редкости, — объяснила эксперт "Газете.Ru". — Ты выбираешь то, что тебе действительно к лицу, соответствует по качеству, и ценишь каждый предмет гардероба, который будет служить долгие годы. Ты не хочешь быть как все".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Regina Turbina (@regina_turbina1) 12 Май 2020 в 1:36 PDT

По словам Антоновой, кризис на фоне карантина, остановившего как модное производство, так и торговлю в бутиках, стал встряской для мира моды, который уже развернулся в сторону экологичности и устойчивости. "Те, кто уже пытался стать экологичным, понимали, что должны выпускать меньше коллекций, и хотели, чтобы их вещи дольше носили", — отмечает исследователь.

Джорджио Армани в свою очередь заявил, что рад переменам, вынудившим продавать одежду по сезону — летом летнюю, а осенью осеннюю, потому что раньше осенне-зимняя коллекция продавалась заранее, весной и летом, и оставалось много нераспроданной одежды. В то же время кризис сделает более популярными ответственные бренды, которые и раньше задумывались о проблемах экологичности и этичности.

Подспорьем в борьбе с перепроизводством может стать виртуальная одежда. Дизайнерам теперь необязательно шить целую коллекцию, достаточно сделать виртуальную модель, которую можно примерить и заказать онлайн, только в таком случае ее уже пошьют и отдадут в продажу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алиона Пол (@aliona_pole) 4 Апр 2020 в 5:26 PDT

В такой одежде нельзя прогуляться по улице, зато вполне можно сфотографироваться и выложить фото в соцсети. Этим уже пользуются блогеры и дизайнеры, проводящие показы онлайн.

Виртуальные модели перестали быть сенсацией в соцсетях и начали работать по-настоящему: мультяшная Aliona Pole уже дефилировала на Московской неделе моды, дизайнеры могли наряжать ее в виртуальную одежду, которая ничем не уступает реальной по красоте и фактурности, а в чем-то даже и превосходит, ведь выбор материала и формы ограничен только фантазией дизайнера, а убивать животных ради виртуальных меха и кожи не приходится. В такой одежде можно щеголять в компьютерной игре или на виртуальной вечеринке, где вместо нас будут танцевать и веселиться наши аватары. Это не фантазия из далекого кибер-будущего, а наша сегодняшняя виртуальная реальность.