Виртуальные платья и 3D-пальто. Бренд DIANA ARNO представил первую в Эстонии коллекцию цифровой одежды

Эстонский бренд DIANA ARNO, ценностями которого являются разумное потребление и экологически чистое производство, приобщил Эстонию к одному из последних fashion-трендов — трехмерной цифровой моде. В первую цифровую коллекцию входят шесть комплектов одежды.

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Что такое цифровая мода? Это новый, на 100% визуальный модный тренд, в рамках которого одежда существует только в цифровой форме и создается с использованием компьютерных технологий и программного обеспечения 3D, а не настоящих тканей и ножниц. В нашем цифровом мире, где модные тенденции приходят и уходят, а многие вещи покупают с единственной целью — сделать одну или несколько фотографий, появление и растущая популярность цифровой моды является естественным результатом устойчивого поведения покупателей.

Несмотря на то, что первые цифровые коллекции появились совсем недавно, эстонский модный бренд DIANA ARNO стал одним из первых в мире, кто поверил в будущее, и уже сегодня дополняет свои коллекции цифровыми моделями.

"Инновации — это ключ к устойчивости", — говорит создательница бренда, дизайнер Диана Арно. "Мне всегда нравилось создавать качественную, вневременную одежду, сочетающую в себе повседневный и праздничный формат, то есть вещи, в которые стоит инвестировать, зная, что они останутся актуальными долгие годы. Но каждой женщине, независимо от того, насколько она практична, хочется время от времени играть с модой и тенденциями и носить что-то необычное для ее повседневного стиля. Однако такие сиюминутные эмоции дают большой импульс для развития быстрой моды, которая, как мы все знаем, оказывает разрушительное воздействие на планету. В мире по-прежнему слишком много одежды, и, определенно, у каждого из наш в шкафу есть несколько таких "одноразовых" вещей".

"Самой большой целью при создании 3D-коллекции для меня было продвижение устойчивого потребления без причинения ущерба кому-либо, потому что я также хочу видеть красивые фотографии своей одежды в социальных сетях и печатных журналах", — добавляет Диана.

"3D-одежда позволяет покупателям более уверенно играть со своим стилем, не подвергая опасности природу и планету, а также дополнять свои фотографии из путешествий удобной и красивой одеждой. Кроме того, это прекрасная возможность для покупателей нашего интернет-магазина из-за рубежа, которые теперь могут "примерить" ключевые сезонные модели на фото и только потом купить их по-настоящему.

3D-дизайн одежды — это увлекательный модный тренд, который помогает модельеру выражать себя, а модной аудитории — относиться к природе наиболее экологичным и рациональным способом".

Цифровую коллекцию DIANA ARNO 3D можно виртуально примерить на официальном сайте бренда в разделе "3D DIGITAL LOOKS". Для этого достаточно положить в корзину и оплатить выбранную модель, которая затем "примеряется" в цифровом виде на фотографию, присланную покупателем, а затем готовое изображение отправляется обратно покупателю по электронной почте.

Требования к фотографиям для цифровой примерки:

высокое качество (.jpg, .png, .tiff)

хорошее освещение

желательно, чтобы на фото вы были в облегающей одежде — миниюбке, шортах и т.д.

Какие модели можно примерить уже сейчас: