Возраст стилю не помеха. Как владельцы химчистки стали звездами "Инстаграма" в 80 лет

"Никогда бы не подумала, что столько людей захотят посмотреть на меня — в моем-то возрасте", — говорит 84-летняя Шу Шу-э. Она гордо улыбается, стоя в своей химчистке, где повсюду — на штангах у нее над головой и в стеклянном шкафу за спиной — красуется выстиранное и отглаженное белье и одежда.

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В течение почти 70 лет она и ее 83-летний муж, Чан Ваньцзи, тихо и спокойно стирали одежду жителей района Хоули в городе Тайчжун, находящемся в центральной части Тайваня. За долгие десятилетия у них скопились сотни предметов одежды, которые их клиенты забывали забрать. Но недавно их внук Риф Чан убедил их в том, чтобы они эти забытые вещи надели на себя и в них фотографировались, а снимки выкладывали в "Инстаграм".

К их удивлению, эти посты стали хитом, а аккаунт WantShowAsYoung ("Хочу выглядеть молодым") приобрел 130 тыс. подписчиков по всему миру.



Однако Риф Чан говорит, что не это было главной целью — чтобы его бабушка и дедушка стали знаменитыми в соцсетях; он просто хотел, чтобы им было не так скучно в этом спальном районе, где они прожили всю жизнь.





"В прачечной часто никого нет, они начинают засыпать за стойкой, а настроение на нуле. Поэтому я подумал: раз уж у нас все равно есть эта невостребованная одежда, я мог бы напомнить людям, чтобы они ее забрали, а своим бабушке и дедушке показать, что их жизнь может быть интересной даже и в старости", — пояснил Риф в интервью Би-би-си.

Итак, вооружившись советами разбирающихся в моде друзей, он помог своим пожилым родственникам скомпоновать наряды из рубашек, шортов, блузок и юбок, добавив в качестве аксессуаров сумки, шляпы и солнечные очки.

Затем он сделал несколько снимков в стиле модных журналов, на которых бабушка с дедушкой позировали в своей прачечной на фоне стиральных машин и сушилок.

Сами модели очень удивились получившимся образам: дедушка на них представал в шортах и цветастых рубашках — как будто он собрался на Кубу отдыхать, а бабушка в — блузках и юбках, которые подчеркивали ее стройную фигуру.

Очень дорогая одежда



Эти двое явно умели позировать, причем делали это стильно и с шиком, даже в свои восемьдесят лет. "В такой одежде я чувствую себя на 30 лет моложе", — говорит с улыбкой Чан Ваньцзи.

А любимый наряд его супруги — это ее собственная юбка в клетку и блузка, оставленная клиенткой, да еще и шляпа в придачу.

Чан Ваньцзи, открывший прачечную в 14 лет, чтобы содержать свою семью, говорит, что люди начали оставлять вещи только в последние годы, когда одежда стала более доступной.

"В прошлом одежда была очень дорогая, — вспоминает он. — Когда я женился, то за костюм пришлось заплатить целую телегу, наполненную 20 мешками риса. И в те годы одежда была настолько дорогой, что ее можно было заложить в ломбарде, если тебе деньги нужны были".

Чан Ваньцзи рассказывает, что некоторые люди оставляют свои вещи, потому что они не местные и, уезжая домой, просто их забывают забрать. Кто-то умирает, а их родственникам их одежда ни к чему. У кого-то развод и они забывают, что сдали одежду в чистку.

Новый взгляд на вещи



Чан Ваньцзи и его супруга передали сотни предметов одежды разным благотворительным организациям, особенно тем, которые оказывают помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия, но у них все равно остаются сотни невостребованных вещей.

Поначалу супруги чувствовали неловкость, надевая чужую одежду — это считается недопустимым в этом бизнесе, — но их внук убедил их по-новому взглянуть на вещи (в прямом и переносном смыслах) и показать всем, что даже старую одежду можно превратить в модный прикид, а возраст не помеха хорошему стилю. "Они поначалу этого не понимали, — признается Риф. — И еще, они не понимают, что сейчас модно, а что нет, но когда они были молодыми, то они были вполне модными. И они думали, что современная молодежь не поймет одежду, которую носило их поколение". Но теперь они поменяли свое отношение.

Бабушка с дедушкой Рифа никогда раньше не имели профилей ни на "Фейсбуке", ни на "Инстаграме"; они думали, что фолловинг это сталкинг, но теперь они с радостью слушают, как внук переводит им комплиментарные коменты, оставленные под их фотографиями.

"Вы оба такие симпатичные, не бросайте это дело" — написала одна женщина из Лондона под их постом на "Инстаграме".

"Любовь Ваньцзи и Шу-э заставляет меня думать, что стареть — это не так уж страшно" — написал другой их подписчик.

Что особенно радует эту чету, так это тот факт, что они заставляют многих других осознать, что возраст — не помеха, чтобы выглядеть стильно и радоваться жизни. "Многие люди и не такие уж старые, но они стары сердцем. Они говорят, что у них нет сил и они все отдыхают и отдыхают, пока их здоровье не сдает окончательно", — говорит Шу-э.

Ни она, ни ее муж выходить на пенсию не собираются.

Вспомнить о родственниках



Чан Ваньцзи думает о том, что делать с таким обилием костюмов, которые оставляют их клиенты. Он планирует разместить на "Инстаграме" что-то вроде своей мужской "зимней коллекции".





А для Рифа наградой является не только улучшившееся настроение его бабушки и дедушки, но и тот факт, что он своей затеей напомнил многим своим сверстникам о том, что надо уделять внимание своим престарелым родственникам.

"Что по-настоящему меня тронуло, так это то, что многие мне прислали длинные сообщения, признаваясь, что я напомнил им, что они не так уж много времени посвящают своим бабушкам и дедушкам", — говорит Риф.

"Я понимаю, что когда я был маленький, они мне посвятили очень много своего времени. А теперь, когда они старые, я не знаю, сколько времени мне еще осталось побыть с ними вместе. Они теперь очень довольны, их так никто никогда раньше не хвалил", — говорит внук.

А как же быть со всей этой невостребованной одеждой? Шапка профиля их аккаунта в "Инстаграме" заканчивается такой фразой: "Не забудьте забрать свои вещи из чистки!" И недавно кто-то именно так и сделал, правда, оставив еще ворох одежды.