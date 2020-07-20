Вторая кожа: Пушкинский музей выпустил одежду с татуировками

Пушкинский музей начал продавать лимитированную коллекцию одежды с татуировками, выпущенную совместно с украинским брендом "TTSWTRS". Коллаборация приурочена к выставке "Тату", которая открылась в музее 3 марта и на днях возобновила свою работу. На выставке искусство татуажа представлено в историческом контексте, посетители могут проследить, как древняя ритуальная практика аборигенов завоевала популярность в мире.

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Пушкинский музей совместно с брендом TTSWTRS выпустил специальную коллекцию одежды к выставке "Tату", которая возобновила свою работу 10 июля. Выставка-исследование, подготовленная при участии парижского Музея искусства Африки и Америки на набережной Бранли, знакомит зрителей с 3000-летней историей искусства татуировки. Около 200 произведений позволяют проследить, как со временем функции татуировки менялись от символов племен аборигенов, отгоняющих духов, до маргинальных помет моряков и уголовников, а теперь стала отличием субкультуры рокеров и андеграунда.

Выставка уже проходила в музеях во Франции, Канаде, США и на Тайване. На ней представлены как предметы традиционного искусства, так и произведения современных художников. Есть на ней и работы звездных тату-мастеров — Филипа Лю, Хенка Шиффмахера, Джека Руди, Гая Атчисона и других.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nataly (@2020_nataly) 9 Мар 2020 в 11:34 PDT

Они показаны на специально созданных объемных силиконовых моделях — слепках с частей тела реальных людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@_anastasia_serebrova_) 9 Мар 2020 в 10:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кеша кот (@cat_kesha_moscow) 10 Мар 2020 в 8:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Искусство (@abrunner_art) 11 Мар 2020 в 1:33 PDT

Тема выставки перекликается с основной концепцией украинского бренда "TTSWTRS", выпускающего одежду с оптической иллюзией татуировки на обнаженном теле. Каждый рисунок создается в сотрудничестве с известными тату-мастерами, после чего на одежду "наслаиваются" стили разных художников.

Украинский бренд представлен в США, Японии, Южной Корее, Китае, Великобритании, а на родине имеет собственную трехэтажную фабрику с экспериментальным цехом, швейным и полиграфическим производством. Первая коллекция толстовок с татуировками была полностью распродана в парижском магазине Colette за неделю. Их носят Кортни Кардашьян, Ники Минаж, Лиза Оуэн, Ксения Собчак и Вера Брежнева.

"Идея татуировки всегда вдохновляла меня своей смелостью и свободой самовыражения, именно эти качества я стремлюсь передать через одежду", — рассказала о коллаборации дизайнер и основательница бренда Анна Осмехина.

В капсульную линейку вошли три бестселлера "TTSWTRS" в бежевом цвете, имитирующем кожу: боди из сетки, шелковый платок и толстовка, которые теперь продаются в сувенирном магазине музея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TTSWTRS clothing brand (@ttswtrs) 18 Мар 2020 в 8:21 PDT

Специально для коллаборации на каждом из них был изменен дизайн татуировок, а Пушкинский музей провел фотосессию в интерьерах главного зала, на фоне слепка статуи Микеланджело "Давид".

На выставке рассказывают, что обычай нанесения татуировки уходит корнями в глубокую древность. Самые ранние примеры можно найти еще в Древнем Египте. Среди коренных народов Океании эта традиция существовала на протяжении столетий вплоть до прихода европейцев в середине XIX века. Рисунок татуировки, как и зона нанесения на тело, там выбирали в зависимости от пола и социального статуса ее владельца.

Особое развитие татуировка получила в Японии. Представительницы народа айну, проживающего на Хоккайдо, украшали себя татуировками вокруг губ, на предплечьях и тыльной стороне кисти. Татуировка для них служила элементом обряда инициации. А расцвета эта традиция достигла в Японии в период Эдо в XVII веке, где татуировки носили главным образом мужчины рабочих сословий — строители и рыбаки. Для высшего класса, например, воинов, рисунки на теле считались недостойными.

Татуировками в знак наказания там маркировали преступников: ими покрывали лицо и руки — видимые части тела.

В XIX века в Японии появились профессиональные татуировщики, которые в своих работах вдохновлялись гравюрами. Так и появились татуировки, покрывающие тело целиком.

В Древней Греции и Древнем Риме татуировки использовали в качестве наказания: ими клеймили поверженных врагов. В Римской империи татуировки носили рабы, гладиаторы, а также ранние христиане. А у пиктов, кельтов и бриттов рисунки на теле считалась знаком отличия, высокого происхождения.

В процессе колонизации мореплаватели знакомились с татуировками туземцев и наносили себе на память такие же, а руководители экспедиций изучали нательные рисунки как этнографическую диковинку, делали зарисовки и описания. В странах Европы уже с конца XVII века путешественники привозили из дальних стран татуированных "дикарей" для увеселения публики.

Все племена североамериканских индейцев практиковали обычай татуирования, но с приходом европейских колонистов их культура постепенно замкнулась в границах резерваций. Затем татуировка в США развивалась в отрыве от традиций коренного населения, и к XX веку у американских татуировщиков сформировался собственный стиль, подразумевающий яркие цвета и смелые контуры. Особенно популярными татуировки были среди моряков и солдат.

В 1870-х годах в Нью-Йорке открылись первые тату-салоны, а в 1891 году была запатентована первая электрическая татуировочная машинка, что дало новый толчок развитию этого искусства.

До середины XX века главными носителями татуировки оставались моряки и солдаты, а также артисты цирковых балаганов. Но уже в 60-х годах появилось новое поколение тату-художников, нередко имеющих художественное образование и позиционирующих татуировку как искусство, а также новый тип заказчиков — бунтующая молодежь. Так татуировка постепенно потеряла маргинальный статус и стала достоянием массовой культуры.

Сегодня образным языком татуировки активно пользуются современные художники. Итальянец Фабио Виале наносит русские криминальные татуировки на скульптуры из каррарского мрамора.