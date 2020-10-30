Второй день Рижской недели моды: Grieta, Soyka Secret Garden и Amari

В рамках Riga Fashion Week состоялось открытие студии нового латвийского бренда "Grieta", а также презентация коллекций таких брендов как "Ameri" и "Soyka Secret Garden", в ходе которых была представлена не только новая одежда, но и аксессуары и даже посуда с дизайном художников.

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Неделя моды продлится до 31 октября. В этом году, учитывая связанные с пандемией ограничения, за ходом мероприятий можно наблюдать как лично, так и подключаясь к видеотрансляциям. Более подробную программу можно найти на домашней странице RFW.

"Grieta"

Foto: Arkady Gluhih

В сотрудничестве с брендом ювелирных изделий "Nela Gems" 28 октября состоялось открытие студии нового латвийского бренда "Grieta". У посетителей мероприятия была возможность посмотреть и коллекцию красивой одежды, и украшения, изготовленные из кристаллов "Swarovski".