1 3
"Soyka Secret Garden"
Второй день Рижской недели моды: Grieta, Soyka Secret Garden и Amari
Foto: Arkady Gluhih

В рамках Riga Fashion Week состоялось открытие студии нового латвийского бренда "Grieta", а также презентация коллекций таких брендов как "Ameri" и "Soyka Secret Garden", в ходе которых была представлена не только новая одежда, но и аксессуары и даже посуда с дизайном художников.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Неделя моды продлится до 31 октября. В этом году, учитывая связанные с пандемией ограничения, за ходом мероприятий можно наблюдать как лично, так и подключаясь к видеотрансляциям. Более подробную программу можно найти на домашней странице RFW.

"Grieta"

Второй день Рижской недели моды: Grieta, Soyka Secret Garden и Amari
Foto: Arkady Gluhih

В сотрудничестве с брендом ювелирных изделий "Nela Gems" 28 октября состоялось открытие студии нового латвийского бренда "Grieta". У посетителей мероприятия была возможность посмотреть и коллекцию красивой одежды, и украшения, изготовленные из кристаллов "Swarovski".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 3
"Soyka Secret Garden"

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

RFW Riga Fashion Week Мода Рижская неделя моды
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод