Zara выпустила в продажу одежду из своих культовых коллекций 90-х годов
Foto: Instagram/zara

Испанский масс-маркетовый производитель Zara перевыпустил культовые предметы одежды из собственных коллекций 1990-х и 2000-х годов в рамках новой кампании Archive Collection. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

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В ассортимент бренда вошли обновленные вещи из старых линеек, лицами которых в прошлом были супермодели Кейт Мосс, Эмбер Валлетта, Саския де Брау, Стелла Теннант и Кэролайн Мерфи.

В частности, в коллекцию вошли черные кожаные штаны, навеянные брюками, в которых осенью 2003 года фотографировалась Мосс. Их стоимость на сайте марки составляет 119 евро.

Также в коллекции представлены классические кожаные сапоги до серединыza икры на высоком каблуке, минималистичное черное платье и длинное осеннее пальто. Известно, что 1996 году в аналогах упомянутых вещей снялась Эмбер Валлетта.

Отмечается, что одежда Zara Archive Collection выпущена ограниченным тиражом.

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Публикация от ZARA Official (@zara) 8 Окт 2020 в 5:40 PDT

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Публикация от ZARA Official (@zara) 9 Окт 2020 в 12:04 PDT

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Публикация от ZARA Official (@zara) 8 Окт 2020 в 1:01 PDT

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