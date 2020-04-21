Зеленый — цвет успеха, красный — энергии, голубой — отдыха. Как использовать цвета в одежде для улучшения настроения

Психологи отмечают, что некоторые цвета обладают явной способностью улучшать настроение, другие же способны сделать плохое настроение еще более мрачным, а уж этого определенно стоит избегать, особенно сейчас.

Если вы хотите начать свой день энергично, то стилисты VAN GRAAF рекомендуют выбрать одежду ярких теплых цветов, например, оранжевый, красный, желтый или красновато-фиолетовый.

Красные оттенки обычно связывают с силой, энергией и динамикой, в свою очередь утром отлично взбодрит желтый цвет, который ассоциируется с оптимизмом, счастьем и юностью. Оранжевый цвет — очень энергичный, яркий и игривый. Цвета можно комплектовать, подобрав аксессуары желтого цвета к платью оранжевого оттенка с красным жакетом.

Если хочется отдохнуть и расслабиться, то на помощь могут прийти холодные оттенки, например, голубой или сине-зеленый, выражающие чистоту, спокойствие и стабильность. К тому же белый цвет и светлые оттенки отлично улучшают настроение и психологически навевают ощущение отпуска и радости, ведь белый, бирюзовый или голубой цвет, например, белые брюки или голубая льняная блузка с коротким рукавом часто ассоциируются с отдыхом.

Не следует пренебрежительно относиться и к очарованию розового цвета, ведь он обладает психологически успокаивающим эффектом, к тому же этот цвет дарит радость, женственность и привлекательность. Поклонникам вольного стиля понравятся розовые худи или полосатые футболки, в которых розовый цвет сочетается с белым. Между тем освежающее присутствие природы поможет создать зеленый цвет, который весьма универсален и к тому же считается цветом успеха.

Творчеству и хорошему настроению способствуют также выразительные орнаменты и принты, которых много в модных коллекциях весенне-летнего сезона, начиная от юбок и платков с принтом до изысканных платьев, например, с рисунком весенних цветов.

Если навалилось плохое настроение, то непременно надо избегать коричневых, бледных, невыразительных оттенков, ведь яркие цвета для улучшения настроения в любом случае подойдут лучше, чем бежевая сдержанность.

Если яркие или светлые цвета в вашем гардеробе — большая редкость, то не следует форсировать и сразу покупать длинное, красное платье, эффект окажется таким же, словно из теплой ванны с пеной прыгнули в ледяную полынью. Для начала рекомендуется использовать аксессуары ярких или светлых оттенков. К примеру, выбрав ярко-красную сумочку. Отличным акцентом и помощником в улучшении настроения может быть также шляпа красного цвета или яркий платок. К тому же нынешней весной и летом одним из самых зажигательных и убедительных цветов будет ярко-красный.

Кроме того, в одном комплекте одежды рекомендуется комбинировать нейтральные и яркие, энергичные оттенки. Если ваш любимый предмет одежды — голубые джинсы, то наденьте их вместе с яркой футболкой или топом. Если вы являетесь абсолютной сторонницей бежевых тонов, подберите к наряду яркий платок или наденьте цветную обувь, составив остальной образ в нейтральных оттенках. Помочь улучшить настроение могут даже носки — ярко-оранжевый цвет будет своего рода зарядом бодрости и витамина С.