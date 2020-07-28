Женщина меняет размер 31 раз, мужчина — 24: теперь в моде вещи, которые можно носить всю жизнь

Старение, болезни, беременность, природа, (хочется добавить, режим самоизоляции) — наши тела подстраиваются под обстоятельства, в которых мы оказываемся. Почему бы не адаптировать под те же обстоятельства любимую одежду, а не шить и покупать новую.

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"Строгая размерная сетка не соответствует реальности, — считает дизайнер Аньянго Мпинга, которая зарегистрировала свой бренд после того, как годами перешивала и модернизировала готовую одежду, чтобы лучше подогнать ее по фигуре. — Я делаю рубашки свободными в районе бедер, а с некоторых из них снимаю пуговицы в районе рукава или талии, чтобы они сидели на любом типе фигуры. В платье можно вшить маленькие подтяжки, чтобы отрегулировать его под нужный размер. Нужна всего-то небольшая подгонка".

Мпинга — одна из растущего числа дизайнеров, которые отвечают на вызов времени: делать одежду, которую можно адаптировать по фигуре разных размеров. "Можете называть это хакерством, а мы называем инженерией, — рассказывает о своем проекте в интервью Vogue Business Александра Вальдман, сооснователь американского инклюзивного в плане размера бренда с говорящим названием Universal Standard. — Мы подогнули подол изделия и использовали более толстую ткань, чтобы она не смотрелась обвисшей, а также добавили стретча, чтобы она не казалась растянутой".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Universal Standard (@universalstandard) 3 Фев 2020 в 6:01 PST

Идея в том, чтобы не покупать новые вещи, а носить старые как можно дольше, так как меняющийся размер не будет иметь значения, а значит, не выбрасывать вещь на свалку и не загрязнять окружающую среду. "Давая людям возможность регулировать размер, мы позволяем им сохранять одежду на более долгое время", — уточняет Ая Барбер.

За счет специальной конструкции и деталей такая адаптивная одежда может подойти как модели размера XS, так и клиентке с более крупными формами. Как правило, эта одежда делается из эластичных, стретчевых тканей, которые тянутся и регулируются по фигуре. "Молнии и шнурки позволяют человеку, который носит одежду, отрегулировать ее в зависимости от того, как ему удобно, где он хочет чувствовать себя свободнее, — поясняет дизайнер Джисинг Джанг. — Дизайнеры должны быть находчивыми и гибкими, а не ленивыми".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мода на каждый день (@lamodaru) 23 Июл 2020 в 3:30 PDT

Кроме того, такой подход позволяет самому человеку включать воображение и творчество в плане компоновки одежды. Ее можно настроить под себя в зависимости от того, как вы привыкли носить вещи — в обтяг или посвободнее.

Для дизайнеров адаптивная одежда удобна тем, что им не приходится шить сразу много моделей на разные размеры, а достаточно сделать пару элементов, которые можно будет отрегулировать. Это позволяет выйти на более широкую аудиторию и привлечь больше клиентов разных параметров.

По словам дизайнера Софи Слатер, покупательницы размера плюс не хотят получать одежду, сделанную специально для них. Они хотят носить то же самое, что и более стройные подруги, только подогнанное по их фигуре. Адаптивная одежда как раз предоставляет такую возможность. "Очень важно, чтобы одежда могла "работать" на вас в течение всей вашей жизни", — уверена Джесс Стернберг, основательница канадского бренда Free Label.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FREE LABEL (@free.label) 27 Июл 2020 в 8:28 PDT

"Она все еще будет вам по размеру, если вы заведете ребенка, с возрастом захотите более закрытую одежду, поправитесь или наоборот, сбросите вес", — дополняет ее клиентка, модель размера плюс Мариэль Элизабет.