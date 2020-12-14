Журнал Vogue назвал самые популярные модные тренды года
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Редакторы журнала Vogue назвали самые популярные запросы в поисковых системах на тему моды в 2020 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Выяснилось, что в Google самым популярным запросом стала фраза casual fashion trends ("модные тренды для повседневного стиля"). Это объясняется тем, что во время повсеместного режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса, самым главным ориентиром при выборе одежды у людей был комфорт. Так, например, спросом начали пользоваться велюровые спортивные костюмы бренда Juicy Couture в стиле нулевых годов, трикотажные комплекты и платья, а с началом холодного времени года — ботинки марки Dr. Martens.

Кроме того, пользователи часто искали Covid fashion trends ("модные тренды Covid-19"): из-за ограничительных мер они хотели привлекательно выглядеть дома и делиться стильными снимками в соцсетях. Первенство в этой категории заняла одежда с принтом тай-дай. В пятерку самых популярных трендов также вошли классические костюмы, поскольку многим приходилось работать удаленно и проводить деловые встречи по видеосвязи.

У юзеров повысился интерес и к тенденциям 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годов. Одежду в стиле прошлых десятилетий в свой гардероб добавили знаменитости, в том числе британская певица Дуа Липа и американская супермодель Белла Хадид. Они появлялись на публике в мешковатых брюках, торчащем из-под одежды нижнем белье и винтажных футболках с изображениями культовых музыкальных групп.

В свою очередь актриса Зои Кравиц и супермодель Эмили Ратаковски полюбили джинсы на низкой посадке. Также звезды вернули в моду кардиганы крупной вязки, резиновые сапоги и цепочки для тела.

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DELFI Woman

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Мода Модные тенденции Обновление гардероба Одежда
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