Модные дома Saint Laurent и Brioni отказываются от меха. Они далеко не первые

Модный дом Saint Laurent со следующего года не будет использовать мех в своих коллекциях. Примеру последует и бренд дизайнерской мужской одежды Brioni. Оба модных дома принадлежат французскому производителю предметов роскоши — компании Kering (бывшей PPR) французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

"На протяжении многих лет Kering стремилась стать лидером в области устойчивого развития, руководствуясь концепцией роскоши, неотделимой от высочайших экологических и социальных ценностей и стандартов", — заявил Пино, председатель и главный исполнительный директор Kering.

"Пришло время сделать еще один шаг и прекратить использование меха во всех наших коллекциях, — добавил он. — Мир изменился вместе с нашими клиентами, и роскошь, естественно, должна адаптироваться к этим переменам".

Защитники животных давно добиваются от модных домов отказа от использования натурального меха. В последние годы один за другим бренды прислушивались к активистам.

Foto: Reuters/Scanpix

Из брендов, входящих в империю Франсуа Пино, первым об отказе от меха заявил в 2017 году Gucci. Примеру последовали Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen.

• Модный дом Prada обещал с 2020 года более не использовать мех животных при разработке новых моделей.

• Burberry еще в 2018 году заявляла об отказе от применения натурального меха в своих разработках, а также обещала вывести из продажи уже готовые меховые изделия.

• Gucci не использует мех начиная с весны-лета 2018 года. В изделиях Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen также нет меха натуральных животных.

• Chanel об отказе от меха заявлял в 2018 году.

• Versace и Michael Kors также более не используют натуральный мех.

• Calvin Klein перестал использовать мех еще в 1994 году.

• Canada Goose обещала полностью исключить мех к концу 2022 года.

• Тогда же, к концу 2022 года пообещал искоренить мех их коллекций и модный дом Valentino.

• В августе бренд Oscar de la Renta пообещал перестать выпускать изделия из меха.

Saint Laurent оставался одним из немногих модных домов, в коллекциях которого все еще использовался мех (вместе с Dior, Fendi и Louis Vuitton).

Между тем LVMH, крупнейшая в мире группа компаний по производству предметов роскоши и конкурент Kering, сообщила, что продолжит позволять своим брендам удовлетворять потребительский спрос на меховые изделия.

LVMH утверждает, что ее меховые изделия производятся "наиболее этичным и ответственным способом", а мех животных вымирающих видов не используется.

В марте этого года активисты движения в защиту животных (PETA) (People for the Ethical Treatment of Animals — Люди за Этичное Обращение с Животными) протестовали у бутика Saint Laurent на авеню Монтень в Париже. Поводом послужила рекламная кампания с участием Кейт Мосс, где модель снялась в шубе из лисьего меха.

И модель, и бренд обвинили в убийстве животных. "Этот мех лучше смотрелся на лисе", — гласили комментарии.

По данным PETA, 85% меха, продаваемого в мире, добывается из животных, всю жизнь живущих в неволе, часто в очень плохих условиях.

Международная торговля мехом оценивается в несколько десятков миллиардов долларов в год, в ней занято около миллиона человек.