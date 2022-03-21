Модный приговор: как освежить гардероб и не потратить на это всю зарплату

Наступила весна и многие по привычке отправляются по магазинам, чтобы обновить гардероб. А может ничего нового и не нужно? Тщательно изучите содержимое вашего гардероба и создайте новые модные сочетания из тех вещей, которые уже есть.

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Модная индустрия ждет смену сезона вместе с нами. И не просто ждет, а активно к ней готовится и готовит нас — реклама, витрины, интернет пестрят призывами "Фиолетовый — новый черный!", "Эти туфли — хит грядущего сезона!", "Купи! Купи!". Надо ли бросаться на этот зов или можно обойтись тем, что уже есть в нашем гардеробе, и сэкономить значительную сумму денег?

Индивидуальность не выходит из моды



Карантин и возможность дистанционной работы из дома за последние два года приземлили наши потребности и желания — мы стали более разумно и рационально подходить к покупке одежды.

Любой стилист подтвердит: прежде, чем пойти на шопинг за новыми вещами, стоит внимательно присмотреться к своему гардеробу. Вы же сами, лично, по собственному желанию, покупали все эти вещи, а значит, они вам по душе и, как правило, подходят по крою, цвету, составу, стилю жизни. Да, предпочтения и возможности меняются, меняются наши социальные роли и обстоятельства, даже фигура и, конечно, мода и погода. Но что-то остается и неизменным. Например, наш индивидуальный стиль.

Хорошо забытое старое

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Выделите любимые вещи и любимые цветовые сочетания, проверенные силуэты и модели, в которых вам комфортно. Ответьте сами себе на несколько вопросов: обязательно ли вам нужен новый жакет, только потому что он бархатный, а бархат в этом сезоне — на пике моды? И точно ли нужно мчаться за новыми брюками — палаццо, если узкие джинсы вам больше подходят по фигуре? Или в гардеробе уже есть три пары широких брюк, просто про них забыли или включилась привычка "пришел новый сезон — пора за новыми вещами". Не спешите: разберите ваш гардероб и найдите те самые любимые вещи, к которым вы сможете подобрать базу.



Без одежды вы весну не встретите

Foto: instagram.com/lapiz_of_luxury/kristinrosedavis/sonialyson



Перед тем как готовить любое блюдо, хозяйка для начала проверит — все ли ингредиенты для него есть в наличии. И докупит то, чего не хватает. Заметьте — не пойдет и купит все, что в рецепте, а именно то, чего не хватает.