"Молодильные яблочки": какие кремы действительно спасают кожу от старения

С ней согласна Татьяна Бронер, представитель другого косметического бренда. Впрочем, она все же советует обращаться к превентивному уходу уже с 25 лет. "В этом возрасте можно использовать средства, выстроенные на растительных и антиоксидантных компонентах, а с 30 лет подключать ретинол, антивозрастные пептиды и т.д.", — советует эксперт.

Действительно, первые изменения клеток кожи начинаются после 25 лет. В этом возрасте синтез коллагена замедляется, что приводит к проявлению первых признаков старения — кожа истончается и теряет эластичность.

Визуально это может быть незаметно, особенно если кожа здорова, обращает внимание косметолог-дерматолог Алтана Базылева, но 25 лет — тот возраст, когда можно начинать пользоваться средствами с антиоксидантами и поверхностными кислотами.

Что должно быть в составе

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Новые антивозрастные компоненты, которые, если верить рекламе, "точно работают", появляются на рынке регулярно. Что выбрать — витамины, кислоты, пептиды или антиоксиданты?

Самыми эффективными в борьбе с возрастными изменениями кожи эксперты считают ретинол и пептиды. "Ретинол уже много лет удерживает лидерство в качестве антиэйдж-звезды. Если вы начинающий пользователь, выбирайте мягкие формы с невысоким процентом, чтобы не столкнуться с ретиноевым дерматитом. С ретинолом активно конкурируют пептиды. Самые эффективные — миорелаксирующие пептиды — они позволяют качественно отсрочить применение ботулотоксина. Чем больше разнообразие пептидов в составе крема, тем выше будет эффект", — рассказывает Татьяна Бронер.

Подбирая продукт, важно ориентироваться на индивидуальные потребности кожи, уверена Алтана Базылева. Помимо ретинола и пептидов, она советует обратить внимание на средства с антиоксидантами. Их задача в том числе защитить кожу от различных внешних и внутренних негативных факторов, таких как ультрафиолет, табачный дым или стресс, поэтому использовать их можно с юного возраста.