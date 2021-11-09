Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность стала трендом и причем тут феминизм?

Обнаженные манекенщицы на экранах и подиумах давно стали нормой в глазах зрителей, привыкших к эпатажным выходкам звезд. Однако в противовес "голой" моде в середине 2010-х годов начало зарождаться новое направление — modest fashion, или "мода для скромных".

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Одежда благопристойного стиля с ее свободным кроем максимально скрывает фигуру и захватывает внимание все большего количества женщин по всему миру. Сегодня амбассадоры "скромной" моды ведут активную деятельность как в восточных, так и в западных странах. В России среди представительниц направления — дочь главы Чечни Айшат Кадырова, а также дизайнер Зайнаб Сайдулаева. Откуда взялось понятие modest fashion и как модные бренды подстраиваются под новые реалии индустрии — разбиралась "Лента.ру".

