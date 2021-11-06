Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?

Недели моды сезона весна-лето 2022 удивили своих гостей обилием мужчин на каблуках. Некоторые особенно ярые традиционалисты нашли в этом едва ли не пощечину общественному вкусу: мол, очередные провокационные нововведения.

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Однако в действительности мужским туфлям на каблуках много сотен лет. "Лента.ру" разбиралась, как появилась такая обувь в древности и почему она вновь стала трендом в 2021 году.

Родом из древности



Обувь, увеличивающая рост, в том числе с помощью каблука, — изобретение довольно древнее. Одним из первых подобных вариантов были сандалии на толстой подошве или подставках вроде крошечных скамеечек: их использовали, в частности, жрецы и актеры античного театра, чтобы их было видно издали. В Древней Греции подобную обувь называли "котурнами". Поскольку в древнегреческом театре играли исключительно мужчины, то и котурны тоже носили именно они.

В Китае и в Японии в древности тоже использовали подобную обувь, но с другой целью. Предпосылкой к появлению "сандалий-скамеек" стали влажный климат этих стран и работа на заливных рисовых полях. В Японии, где такие сандалии (они изготавливались по принципу дианет, то есть с ремешком между пальцами ног) называли "гэта", было принято надевать их на матерчатый носок "таби" с отделенным большим пальцем.

"Люксовые" мужские гэта покрывали лаком и украшали резьбой. Гэта подразделялись на разновидности в зависимости от количества опорных дощечек и их высоты: такай (с двумя дощечками высотой около 10 сантиметров), асида (обувь для непогоды с двумя дощечками около 20 сантиметров), тэнгу (с одной дощечкой высотой до 20 сантиметров). Тэнгу напоминали мини-ходули, но при определенном навыке японцы ходили и даже бегали в них без затруднений.

Разумеется, носили эту обувь только пешеходы, пассажиры повозок и обладатели паланкинов: ездить в гэта на лошади было невозможно, для верховой езды предназначались дзори — плоские сандалии с подошвой из скрученного соломенного жгута.

Человек приручил лошадь в глубокой древности. Сначала наши предки ездили верхом без седла и сбруи. Потом появилась примитивная уздечка, которая позволяла эффективнее управлять конем, а затем — седло и стремена. Седло было значительно комфортнее для длительной езды, чем просто конская спина, прикрытая куском войлока или шкуры. Стремена давали наезднику опору для ног при управлении конем или преодолении препятствий во время скачки. Был еще один важный плюс стремян в сравнении с ездой "охлюпкой", то есть без седла: конный воин мог вставать в стременах, чтобы метнуть копье, дротик, аркан или выстрелить из лука.

Однако у стремян есть и минус: нога может выскочить из стремени на полном ходу, и всадник рискует потерять управление конем или даже вылететь из седла. Именно для предотвращения подобной неприятности кочевники ввели в обиход обувь из плотной кожи или войлока с загнутым вверх носком, позволяющим удерживать стремя даже в самой быстрой скачке или в бою.