На миллион! Как выглядеть дорого и ухоженно с минимальным бюджетом

С каждым годом появляется все больше косметических средств, которые обещают помочь с любыми, даже самыми редкими проблемами. Большой выбор — это, конечно, хорошо, однако, что делать, если некоторые средства не по карману? Woman.ru решил разобраться, как ухаживать за собой, не тратя на это много денег.

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"Не бывает некрасивых женщин, бывают только неухоженные", — гласит проверенное временем высказывание. При этом мир не стоит на месте, и понятие "ухоженности" приобретает все больше нюансов и толкований. Тем временем и на бьюти-рынке, исправно поспевающем за массовыми трендами, появляется множество средств с революционными свойствами и функционалом.

Несмотря на это, подавляющему большинству женщин по всему миру пользоваться громкими, многообещающими новинками не по карману.

Неужели если не покупать некоторые бьюти-средства или не посещать регулярно салон красоты можно запустить себя? Это не так. Вот лучшие лайфхаки о том, как тратить меньше средств на ежедневный качественный уход, благодаря которому выглядеть вы будете на миллион.

Детский шампунь





Foto: PantherMedia/Scanpix

Шампунь для детей отлично подойдет для всей семьи. В нем содержатся мягкие очищающие вещества, поэтому он станет неплохой альтернативой другим средствам, которыми пользуются обладательницы волос, ослабленных окрашиванием, термическим воздействием укладочных девайсов или наступлением холодов. Также им можно заменить средство для умывания — этот совет должен особенно прийтись по душе тем, у кого сухая и чувствительная кожа.

Вообще шампунем можно мыть не только голову, но и все тело, экономя таким образом на геле для душа. Оба средства состоят из схожих очищающих компонентов, однако мыть голову гелем для душа не советуем — в нем более агрессивные вещества, которые могут сделать волосы сухими и ломкими.

Косметические масла



Косметические масла — панацея от любой проблемы. Эти недорогие натуральные средства можно дешево приобрести в любой аптеке. Область применения масел впечатляет — их можно использовать вместо крема для тела, бальзама для губ, век и кутикулы. Также их можно наносить локально на проблемные места, будь то высыпания (подойдет масло чайного дерева) или растяжки (в этом случае подойдет кокосовое), и делать на их основе маски для лица и волос (льняное, миндальное, жожоба).

Некоторые масла можно употреблять внутрь — например облепиховое, кокосовое, льняное. Их применение наладит работу ЖКТ, а высокая пищевая ценность насытит организм полезными веществами, что отразится на качестве волос, кожи и ногтей.

Витамины



Любое косметическое средство можно сделать более эффективным самостоятельно, просто добавив туда капельку витамина. Жидкие витамины, так же как и масла, можно найти в аптеке. Стоят они совсем не дорого, а при добавлении в средства значительно повышают их полезные свойства. Добавлять витамины можно в шампуни, бальзамы, маски для волос и лица, кремы.



Мини-формат



Нередко женщины не покупают дорогие косметические средства, потому что боятся потратиться на то, что может еще и не подойти. С демократичными уходовыми продуктами такая ситуация воспринимается не настолько остро, ведь неподходящий крем или сыворотку всегда можно кому-то отдать на пробу. Однако и тут есть интересный лайфхак: некоторые марки профессиональной косметики наравне с полноразмерными тюбиками продают и мини-версии своих средств. Стоит воспользоваться такими предложениями, тем более что при экономном использовании вы сможете растянуть удовольствие на долгие недели.



Линейный эффект



Зачастую косметические марки для волос предлагают стандартную линейку для ухода — шампунь, бальзам и маска. Однако между бальзамом и маской различий крайне мало — просто в маске содержится больше тех же самых активных веществ, что и в бальзаме. Поэтому лучше не пользоваться всей линейкой средств вместе — чтобы добиться максимального эффекта отдайте предпочтение домашним маскам для волос на основе масел и витаминов или же средствам профессиональных салонных марок.



А что бальзам?





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Бальзам для волос имеет такой же широкий спектр применения, как и шампунь. Бальзам можно использовать не только во время мытья головы, но и после — волосы перестанут электризоваться и станут более послушными, если нанести буквально пол-капли средства на сухие волосы.

Также бальзам является отличной альтернативой средствам для депиляции. Из-за своей текстуры он лучше ложится на кожу и обволакивает волос в сравнении со специальными средствами для бритья, а также оставляет дополнительное ощущение мягкости на коже после процедуры. Ради такого эффекта можно закрыть глаза на то, что бальзам быстрее закончится.

Забота о глазах



В последнее время огромной популярностью пользуются патчи для кожи вокруг глаз — они эффективнее обычного крема для век и помогают взбодриться с утра пораньше. Однако пользоваться ими каждый день — для многих роскошь непозволительная. Подобие патчей можно сделать в домашних условиях — для этого понадобятся ватные диски и немного съедобных ингредиентов: огуречный сок, яичный белок или черный чай. Смочите диски этими продуктами и приложите к векам. А для большей эффективности добавьте в свои примочки по капельке аптечного витамина Е.



Профессиональный уход дома



Бывает, что обладательницы проблемной кожи не могут качественно ухаживать за лицом без помощи профессионального косметолога. Если это про вас, то стоит задуматься о том, чтобы привнести косметологические технологии в свой ежедневный уход. Конечно, часто ходить на процедуры к специалисту довольно затратно. Однако если купить домой дарсонваль (прибор, который на основе воздействия тока улучшает циркуляцию крови и обмен веществ, что позволяет избавиться от многих косметологических проблем) или аппарат для ультразвуковой чистки лица, можно сэкономить немало времени и денег. Эти аппараты довольно просты в применении, особенно для тех, кто сталкивался с ними во время визита к косметологу, а их стоимость окупится за очень короткий срок.



Макияж "все-в-одном"





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На чем лучше экономить — на уходовой или декоративной косметике? На средствах для макияжа, так как сделать это намного проще и интереснее.

Все мы помним старый способ наших бабушек — использовать губную помаду вместо румян. Это действительно неплохой способ сэкономить на лишнем средстве. А еще использование помады на скулах избавит от вечной проблемы несозвучности оттенка губ и румянца и сделает макияж более гармоничным. Также по этому принципу можно использовать тинты или стики для губ и скул, которые специально созданы для придания оттенка этим зонам.

На самом деле помады просто созданы для фантазии — особенно в умелых руках, умеющих считать деньги.

Например, жидкими помадами можно создать интересный макияж для глаз, используя их вместо теней и подводки.

Еще один пункт экономии для вашей косметички — это хайлайтер. Вместо него можно высветлить определенные участки лица светлыми блестящими тенями. Однако если в вашем распоряжении только тени с крупными блестками, то лучше не использовать их для этой цели, иначе неопрятный, вульгарный блеск на лице обеспечен. Правило замены хайлайтера тенями работает и в другую сторону — вы можете использовать первый в макияже глаз, только не перестарайтесь!

Еще одно средство, которое можно использовать не по назначению — скульптор для лица. Так как скульпторы выпускаются в форме палеток с несколькими оттенками, они могут пригодиться для решения самых разных задач. Во-первых, сделать нюдовый макияж глаз более светлыми оттенками, а, во-вторых, подчеркнуть брови темным оттенком.

Как видите, экономия на средствах красоты не означает экономию на самой красоте.