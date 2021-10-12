Начинается Рижская неделя моды. Все показы впервые доступны для любого желающего

С 12 по 16 октября в Риге пройдет 33 Рижская неделя моды. Впервые за всю историю Недели моды все показы с главного подиума столицы пройдут не только в оффлайн, но и онлайн формате. В этом сезоне у каждого будет возможность оценить новые коллекции латвийских дизайнеров из любой точки мира.

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Открытие осенней сессии начнется с вручения 16 Национальной премии в области моды за 2020 год. Ежегодно Балтийская федерация моды вместе с экспертами фэшн-индустрии определяют лучших в своей области специалистов. В этом сезоне будут награждены победители в 10 номинациях, из них две новые - "Лучший бренд устойчивой моды" и "Лучшая цифровая презентация".

13 октября в студии "Designers 4", результаты совместной коллаборации представят локальные марки текстиля и аксессуаров — Cinnamon Concept, Una Bērziņa, Vaskala, Valdis Brože. Сразу после — дебютант Недели моды — Saint Key — покажет лимитированную коллекцию женской одежды для дома и отдыха. Завершится второй день RFW в "Digital Art House" открытием выставки с цифровыми инсталляциями от дизайнера марки "Gummo" Элины Балтлаце. Выставка продлится до 17 октября.

В основной программе показов RFW заявлены следующие дизайнеры: Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Amoralle, Volga Vintage, Katya Katya London, Collected Story, Nolo. Приглашенный гость грядущей модной сессии — эстонская марка Diana Arno. Детская мода будет представлена брендами Aristocrat Kids, Tiny Bunny и Rock and Mouse. Впервые за всю историю Рижской недели моды все новые коллекции с основных показов смогут оценить зрители из любой точки мира. Прямые трансляции будут доступны на официальных страницах RFW в Facebook и Instragram.