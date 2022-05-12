Нас ждет творческий эксперимент: дигитальная мода на подиуме Riga Fashion Week

Организатор Riga Fashion Week — Балтийская федерация моды — объявила даты 34-ой Рижской недели моды. Мероприятия главного события индустрии моды Латвии пройдут с 27 мая по 2 июня, из них главные показы — в помещениях Hanzas Perons. В этом сезоне лейтмотивом RFW станет дигитальная мода, окунуться в которую смогут не только гости Недели моды, но и посетители торгового центра Spice.

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В качестве имиджа грядущей Riga Fashion Week организаторы выбрали дигитальную работу с 3D-аватаром, которая была создана в период первой волны пандемии, когда из-за введенных эпидемиологических ограничений не было возможности организовать фотосессию. За это время этот визуал нисколько не потерял своей актуальности. Более того, в свете последних политических событий в мире, смотрится весьма символично.

"Модная индустрия постоянно развивается и предлагает все более неожиданные направления. Самое интересное из них за последнее время — создание виртуальных костюмов, которые можно примерить на себя, просто нажав несколько кнопок мобильного телефона. Еще полгода назад нам казалось, что дигитальные коллекции — это далекое будущее, но уже сейчас — это то, что доступно каждому. К этому мы и хотим привлечь внимание на грядущей Неделе моды", — рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Над созданием имиджа 34-ой Рижской недели моды работали Ольга Колотова (автор идеи и стилист), Сильвия Рудзинска (3D дизайн) и Олег Зернов (монтаж и обработка изображения). "При реализации проекта мы руководствовались основными фэшн-тенденциями, которые будут актуальны еще несколько лет. Сейчас цифровая мода — это поприще экспериментов, творчества. Пока в этой среде мало коммерческой составляющей, но в перспективе будущего все кардинально может измениться. Не исключено, что дигитальные коллекции придут на смену физическим", — дополняет стилист Ольга Колотова.