Не делай так! 6 "безвредных" привычек, которые приводят к старению кожи

Многие действия мы совершаем просто автоматически — не задумываясь о том, как они влияют на здоровье и красоту. 7sisters.ru рассказывает о взаимосвязи ежедневных привычек и раннего старения кожи.

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Все мы хотим сохранить здоровье и молодость кожи как можно дольше и знаем, что образ жизни влияет на ее состояние самым главным образом. Но прописные истины из серии очевидного вреда алкоголя, курения и загара не становятся главными героями нашей статьи. Мы собрали для вас список из 6 привычек, которые приводят к появлению морщинок и кажутся невинными на первый взгляд.