Не только "90-60-90". Зачем модным брендам разнообразие на подиуме

"Я считаю, что это очень правильный путь развития, ведь потребители моды — это разные люди, логично, что индустрия должна демонстрировать это разнообразие, а не навязывать устаревшие и нереалистичные стандарты красоты. И, да, моделями сейчас могут быть совершено разные люди", — говорит она.

Алина Шкарупа, стилист и редактор моды, полагает, что тренд на "живые" тела на подиуме уже не нов. Она уверена, что с каждым годом таких моделей на показах будет все больше. "К тому же, многие дизайнеры понимают, что их носят обычные люди, а не девушки с "идеальными" параметрами, поэтому такой ход для брендов даже выгоден", — считает она.

Яна Полянинова, стилист и редактор моды, считает, что несмотря на всю популярность идеи инклюзивности, в моде пока не так много дверей открыто для моделей размера плюс или более взрослых манекенщиц.

"Я называю это "гринвошингом" модельной индустрии: как и в случае со всякими экологичными линейками и вещами, зачастую модные бренды просто громко заявляют о своей одной "зеленой" коллекции, продолжая при этом выпускать все остальное в том же режиме", — говорит она.

С инклюзивностью в моде, по словам Поляниновой, похожая история: брендам выгодно, если в заголовках и статьях СМИ появится упоминание про первую модель-трансгендера, темнокожую модель или модель размера плюс.

"Но сами подумайте, как много известных моделей размера плюс вы знаете? Многим придет на ум только Эшли Грэм. И если хорошенько посчитать, то представителей так называемых модельных меньшинств на показах и в рекламных кампаниях очень мало", — объясняет она.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что на худых и молодых девушках вещи смотрятся более выигрышно, считает Полянинова. "Это рисует такую идеальную и магическую картинку, которую дарит мода. Будто купи ты это платье или блузу — и превратишься в суперзвезду и подружишься с Кендалл Дженнер и Кайей Гербер", — рассуждает стилист.

По ее мнению, на адаптацию нужно время: раскачать огромную машину, которая долго работала в одном направлении, будет непросто, к тому же, далеко не у всех получается работать в новых правилах. "Кто-то попросту не готов к этому, а кто-то и не хочет. Думаю, что в будущем каждый сам будет выбирать, на какую аудиторию он ориентируется, и всем найдется место в индустрии", — считает Полянинова.

Она также отмечает, что уже сегодня ситуация с инклюзивностью заметно изменилась в лучшую сторону в сравнении даже с тем, что было еще пару лет назад. И яркий тому пример — как раз показ Valentino. По мнению стилиста, Пьерпаоло Пиччоли одному из немногих удалось создать такие вещи, которые смотрелись бы действительно роскошно на самых разных людях. Она считает очень важным тот факт, что в шоу дизайнера нашлось место для моделей самых разных возрастов и размеров, особенно для непопулярного в мире высокой моды размера М.

"И его кутюр смотрелся на каждом типе фигуры восхитительно. Всем остальным есть, чему у него поучиться. А вообще, пока мы сами будем называть это инклюзивностью, а не чем-то само собой разумеющимся, это еще долго не станет нормой", — подытоживает стилист.

По мнению фотографа Алены Косминой, несмотря на то, что в коллекциях прет-а-порте уже давно присутствуют модели plus size, вряд ли эта тенденция в ближайшее время станет мейнстримом в моде haute couture.