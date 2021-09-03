Не только бунтарь. Зачем мужчины начали массово отращивать волосы?

Мода на мужские стрижки меняется: мужчины решили отпустить волосы. Этому способствовал не только карантин, когда не было возможности обратиться к парикмахерам, но и тренды, которые распространяют в сети звезды и инфлюенсеры.

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Мужчина с длинными волосами — уже не обязательно бунтарь, а, вероятно, даже модник. Однако стилисты предупреждают: с такой прической нужно тщательнее ухаживать за собой.

Для молодых



Для тинейджеров TikTok стал платформой, где зарождаются все тенденции. Одна из самых популярных стрижек сейчас в соцсети — curtain ("занавес"), которую в конце прошлого века носили Дэвид Бекхэм, Леонардо ДиКаприо, Джонни Депп и другие. Для нее характерны отросшие волосы на макушке, ниспадающие на лицо в виде длинной челки и напоминающие шторки. Тиктокеры отращивают длинные локоны и тонируют их яркими цветами.

Стрижка bro flow — это уже локоны, отпущенные до плеч. Это создает расслабленный, но в то же время мужественный образ, в том время как ушедшие на второй план помпадур (сглаженные бока и объем сверху) и фейд (волосы постепенно удлиняются к макушке) обязывают к аккуратности и излишнему лоску. Bro flow — вариант для тех, кто не хочет укладывать волосы и вставать пораньше ради этого.

Однако и тут есть свои нюансы. Чтобы волосы выглядели опрятно, необходимо зачесать их назад расческой при помощи пены или геля, которые позволяют волосам не падать на лицо. Если с волнистыми и прямыми волосами ограничений по длине нет, то вот кудрявые стилисты не советуют отпускать ниже плеч.

Для взрослых



Стилист-парикмахер Денис Мосияш подтверждает, что общая тенденция на длинные волосы действительно наблюдается. "Мужчины, которые ходили в барбершоп и делали фактурные стрижки, сейчас пытаются выйти за рамки и хотят индивидуального подхода к структуре волос, длине, отталкиваясь от формы лица. Они определенно стали более требовательными", — говорит эксперт.

Длинные стрижки современных мужчин, по мнению стилиста, похожи на те, с которыми в молодости ходил Фрэнк Синатра: он хотя и стригся довольно коротко, позволял локонам небрежно падать на лоб.

"Это времена американской депрессии, и тогда у людей не было времени на лоск. У современных мужских стрижек тоже нет четких контуров, они более естественные и натуральные, а матовый эффект придает неряшливости", — рассуждает Мосияш.

Для всех



Неопрятная прическа из отросших волос, с которой многие мужчины ходили во время локдауна тоже успела получить свое название — lockdown hair.

"Множество мужчин привыкли ходить в парикмахерские раз в несколько недель. Но полтора года назад они в один миг не смогли этого сделать, — говорит стилист по волосам Кристен Шоу американскому Esquire. — Теперь у вашего парикмахера будет уникальная возможность поработать с вашими длинными волосами и сделать что-то интересное. Если у вас хорошие волосы, отращивайте их".

Однако чем старше человек, тем более внимательным ему приходится быть к прическе. "Когда волосы начинают седеть, их текстура становится более пористой, — говорит Кристен Шоу. — А людям в возрасте очень важно следить за волосами, иначе из стильного мужчины можно легко превратиться в человека, который молодится".

При этом Денис Мосияш полагает, что при уходе за длинными волосами, "все должно быть просто и быстро". "Мужчины любят скорость. Шампунь, кондиционер на длинные волосы и самое основное — стайлинг. Сейчас мужчины боятся блеска 2000-х, в моду пришли матовые стайлинговые текстуры — глины, пасты. Они незаметны на волосах и не лишают мужественности, но придают форму", — резюмирует эксперт.

От звезд



Звезды Голливуда продолжают оставаться трендсеттерами наряду с новомодными инфлюенсерами. Поклонниками длинных волос на протяжении долгого времени были Брэд Питт, Джаред Лето, Брэдли Купер, Киану Ривз, Джейсон Момоа, Мэттью МакКонахи и другие.

Сейчас к ним подключилась новая гвардия фанатов локонов в лице Тимоти Шаламе, или, например, Логана Лермана.







