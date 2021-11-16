"Некоторые вообще ничего не едят": что скрывают супермодели

"Если вы работаете над собой, проводите время наедине с собой, пытайтесь понять свои травмы и триггеры, распознать то, что приносит вам радость и погружает в рутину. Так вы всегда сможете понять больше о себе и о том, что приносит вам боль, и как с этим справиться", — написала модель.

Отдельное внимание Хадид уделила социальным сетям и попросила подписчиков не верить той радужной картинке, которая рисуется в интернете. "Все, кто борется с тревожностью, пожалуйста, помните об этом. Иногда все, что нужно услышать, так это то, что вы не одиноки, — делится опытом Белла. — Помощь себе в борьбе с ментальными расстройствами и дисбалансом гормонов — это движение не по прямой, это больше похоже на бег с препятствиями по американским горкам. Но я хочу, чтобы вы знали, что в конце туннеля всегда есть свет".

На публикацию фотографий с заплаканным лицом и откровенного текста модель вдохновило интервью 21-летней американской актрисы Уиллоу Смит, в котором та говорила о ментальном здоровье. Стоит отметить, что Белла и раньше рассказывала о проблемах с психикой. Например, в интервью Glamour еще пару лет назад она признавалась, что страдает депрессией и эмоциональной нестабильностью из-за жесткого рабочего графика без выходных. В начале карьеры, когда модель была еще подростком, она могла не отдыхать месяцами.

Хадид далеко не единственная из топовых моделей, кто открыто говорит о своих психологических проблемах. Так, Кендалл Дженнер жаловалась на постоянные панические атаки, которые преследуют ее с детства, а недавно вместе с Vogue выпустила об этом мини-сериал. Кара Делевинь в интервью Esquire признавалась, что на заре карьеры находилась в глубокой депрессии, которую лечили медикаментозно, и постоянно боролась с суицидальными мыслями.

Подобные чувства испытывают не только самые востребованные лица индустрии, но и все парни и девушки, работающие в ней. Дело в том, что именно эта профессия делает людей эмоционально нестабильными и заставляет постоянно испытывать стресс. Об этом "Газете.Ru" рассказали русскоязычные модели.

Василий Качаловский — сейчас автор паблика "Модельный братан", а в прошлом — шесть лет работал моделью. По его словам, он до сих пор борется с последствиями, которые оставила работа. "Я сталкивался и с хроническим стрессом, и бессонницей, и кожными заболеваниями на фоне этого. Даже вспоминать неприятно", — рассказывает Качаловский "Газете.Ru".

Представления Василия о профессии, когда он только хотел стать моделью, как и у многих, были идеалистическими. Но через пару лет к нему пришло понимание моделинга как бизнеса — это огромное количество отказов на кастингах. При этом твой успех часто зависит не от твоей работы, а от агентов, которые организуют поездки и съемки.