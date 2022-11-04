Ничего лишнего: косметолог Анджелины Джоли раскрыл секреты ее красоты

Звездный косметолог и личный врач Анджелины Джоли рассказал, как сделать так, чтобы в 47 лет выглядеть на 25, пишет nur.kz
Анджелину Джоли неоднократно признавали одной из самых привлекательных и сексуальных женщин мира. 47-летняя актриса, несмотря на съемки, работу в ООН, а также большую семью (ну и сомнительные увлечения в молодости), всегда лучится красотой. Секрет, почему Джоли столь молодо выглядит, раскрыл британскому журналу Grazia личный косметолог звезды доктор Дэвид Колберт.
Впрочем, уже давно не секрет, что долгая молодость и красота — залог правильного питания, ухода за собой и хорошего настроения.
Так, секреты красоты Анджелины Джоли состоят из нескольких подпунктов.
Основные бьюти-правила для молодости кожи
- Каждый день использовать солнцезащитный крем, чтобы уберечь кожу от пигментации;
- Заканчивай с вредными привычками — откажись от курения и алкоголя;
- Занимайся спортом: физические упражнения и прогулки на свежем воздухе помогут нормализовать обмен веществ, поддержать стройность и естественный румянец;
- Пей два литра чистой питьевой воды в день — залог красоты и молодости кожи (и хорошего самочувствия);
- Используй ночной крем после 35 лет ─ это поможет предотвратить появление ранних морщин и сделает лицо свежее и моложе; И никогда не ложись спать, не смыв макияж.
- Ну и не стоит забывать про достижения современной косметологии — питательные маски для лица, филеры и другие прекрасные вещи.
Питание
Один из секретов красоты и сияющей кожи Анджелины Джоли — в правильном рационе. Косметолог искренне уверен, что секрет молодости скрыт не на поверхности кожи, а глубоко внутри, поэтому, если придерживаться правильного режима питания, то можно сохранить свою кожу молодой. Стоит помнить про благоприятное влияние кисломолочных продуктов — они нормализуют работу кишечника, что позитивно отражается на состоянии кожи ─ видимо, секрет именно в этом.
Сбалансированный рацион также включает в себя продукты, которые содержат антиоксиданты и Омега-3-6-9 — жирные сорта рыб, оливковое, льняное масло и орехи. Овощи оранжевого цвета и ламинарии придадут лицу здоровый оттенок. Для выработки коллагена, который способствует упругости, гладкости кожи и меньшему образованию морщин, нужен витамин С. Он содержится в квашеной капусте, шиповнике, цитрусовых, винограде и чечевице.
Продлевает молодость кожи и улучшает цвет лица зеленый чай: он замедляет окислительные процессы в организме, которые влияют на старение.
Уход
Не стоит забывать и про каждодневный уход за кожей, который влияет на нашу молодость. Сюда входит и домашний уход, и косметологические процедуры.
Как понять, что вы неправильно ухаживаете за кожей?
Косметолог предлагает разобраться в этом, определив, что из этого свойственно вашей коже:
- прыщи;
- ранние морщинки;
- тусклый цвет лица;
- неровный рельеф кожи;
- ощущение пленки на лице.
Очищать кожу необходимо 2 раза в день: утром и вечером.
- Утром достаточно умыться с очищающим средством, для того чтобы смыть излишки кожного сала и пыль.
- Вечером нужно действовать более интенсивно: сначала тщательно очистить кожу от косметики, а затем уже умываться с очищающим средством.
Как выбрать средство для умывания?
- Для сухой кожи подойдут средства с увлажняющими веществами и маслами.
- Для нормальной кожи подойдут средства зеленым чаем, которые тонизируют и увлажняют.
- Для жирной кожи подойдут средства с активированным углем, матирующие, себорегулирующие.
- Для комбинированной кожи подойдут средства с аллантоином.
Как правильно очищать кожу?
- Очищение рук
- Демакияж
- Умывание
1. Обязательно умывайтесь, используя специальное средство — гель или пенку, это позволит удалить остатки мицеллярный воды.
2. Гидрофильное масло, естественно, смывается водой, а затем гелем или пенкой.
3. Нужно обязательно вспенить средство в руках, до нанесения на лицо
4. Двигайтесь также от центра к периферии, только круговыми массажными движениями.
- Тонизирование и увлажнение
Тонер — важный этап в увлажнении кожи и его необходимо нанести его сразу после умывания, на влажную кожу. Тонер поможет восстановить рН баланс кожи, который нарушается под воздействием водопроводной воды и подготовить кожу к дальнейшему уходу улучшая проникновение активных веществ.
- Увлажнение кожи кремом или сывороткой
Очищение лица — это очень важно, но не забывайте также ежедневно очищать экран вашего телефона, который соприкасается с лицом, кисти макияжа, менять наволочку на подушке, а в холодное время года следить за чистотой шарфов и шапок.