Ничего лишнего: косметолог Анджелины Джоли раскрыл секреты ее красоты

Звездный косметолог и личный врач Анджелины Джоли рассказал, как сделать так, чтобы в 47 лет выглядеть на 25, пишет nur.kz

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Анджелину Джоли неоднократно признавали одной из самых привлекательных и сексуальных женщин мира. 47-летняя актриса, несмотря на съемки, работу в ООН, а также большую семью (ну и сомнительные увлечения в молодости), всегда лучится красотой. Секрет, почему Джоли столь молодо выглядит, раскрыл британскому журналу Grazia личный косметолог звезды доктор Дэвид Колберт.

Впрочем, уже давно не секрет, что долгая молодость и красота — залог правильного питания, ухода за собой и хорошего настроения.

Так, секреты красоты Анджелины Джоли состоят из нескольких подпунктов.

Основные бьюти-правила для молодости кожи

Каждый день использовать солнцезащитный крем, чтобы уберечь кожу от пигментации;

Заканчивай с вредными привычками — откажись от курения и алкоголя;

Занимайся спортом: физические упражнения и прогулки на свежем воздухе помогут нормализовать обмен веществ, поддержать стройность и естественный румянец;

Пей два литра чистой питьевой воды в день — залог красоты и молодости кожи (и хорошего самочувствия);

Используй ночной крем после 35 лет ─ это поможет предотвратить появление ранних морщин и сделает лицо свежее и моложе; И никогда не ложись спать, не смыв макияж.

Ну и не стоит забывать про достижения современной косметологии — питательные маски для лица, филеры и другие прекрасные вещи.

Питание

Один из секретов красоты и сияющей кожи Анджелины Джоли — в правильном рационе. Косметолог искренне уверен, что секрет молодости скрыт не на поверхности кожи, а глубоко внутри, поэтому, если придерживаться правильного режима питания, то можно сохранить свою кожу молодой. Стоит помнить про благоприятное влияние кисломолочных продуктов — они нормализуют работу кишечника, что позитивно отражается на состоянии кожи ─ видимо, секрет именно в этом.

Сбалансированный рацион также включает в себя продукты, которые содержат антиоксиданты и Омега-3-6-9 — жирные сорта рыб, оливковое, льняное масло и орехи. Овощи оранжевого цвета и ламинарии придадут лицу здоровый оттенок. Для выработки коллагена, который способствует упругости, гладкости кожи и меньшему образованию морщин, нужен витамин С. Он содержится в квашеной капусте, шиповнике, цитрусовых, винограде и чечевице.

Продлевает молодость кожи и улучшает цвет лица зеленый чай: он замедляет окислительные процессы в организме, которые влияют на старение.

Уход

Не стоит забывать и про каждодневный уход за кожей, который влияет на нашу молодость. Сюда входит и домашний уход, и косметологические процедуры.

Как понять, что вы неправильно ухаживаете за кожей?

Косметолог предлагает разобраться в этом, определив, что из этого свойственно вашей коже:

прыщи;

ранние морщинки;

тусклый цвет лица;

неровный рельеф кожи;

ощущение пленки на лице.

Очищать кожу необходимо 2 раза в день: утром и вечером.

Утром достаточно умыться с очищающим средством, для того чтобы смыть излишки кожного сала и пыль.

Вечером нужно действовать более интенсивно: сначала тщательно очистить кожу от косметики, а затем уже умываться с очищающим средством.

Как выбрать средство для умывания?

Для сухой кожи подойдут средства с увлажняющими веществами и маслами.

Для нормальной кожи подойдут средства зеленым чаем, которые тонизируют и увлажняют.

Для жирной кожи подойдут средства с активированным углем, матирующие, себорегулирующие.

Для комбинированной кожи подойдут средства с аллантоином.

Как правильно очищать кожу?

Очищение рук

Демакияж

Умывание

1. Обязательно умывайтесь, используя специальное средство — гель или пенку, это позволит удалить остатки мицеллярный воды.

2. Гидрофильное масло, естественно, смывается водой, а затем гелем или пенкой.

3. Нужно обязательно вспенить средство в руках, до нанесения на лицо

4. Двигайтесь также от центра к периферии, только круговыми массажными движениями.

Тонизирование и увлажнение

Тонер — важный этап в увлажнении кожи и его необходимо нанести его сразу после умывания, на влажную кожу. Тонер поможет восстановить рН баланс кожи, который нарушается под воздействием водопроводной воды и подготовить кожу к дальнейшему уходу улучшая проникновение активных веществ.

Увлажнение кожи кремом или сывороткой

Очищение лица — это очень важно, но не забывайте также ежедневно очищать экран вашего телефона, который соприкасается с лицом, кисти макияжа, менять наволочку на подушке, а в холодное время года следить за чистотой шарфов и шапок.