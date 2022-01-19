Новая мода на старые камни. Почему носить украшения из "бабушкиной шкатулки" можно и нужно

Массивные броши, янтарные бусы, крупные кольца с агатом и серьги с финифтью из бабушкиной шкатулки входят в моду у поколения Z.

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Стилисты уверяют — винтажные украшения нужно носить с лаконичной повседневной одеждой. А ювелиры вдохновляются популярными в прошлом полудрагоценными камнями, но советуют их совершенствовать. "Газета.Ru" — о новой моде на старые камни.

Покупатели украшений и бижутерии обращают все больше внимания на винтажные броши с полудрагоценными камнями. Как рассказала Марина Чистякова, директор по маркетингу магазина часов и ювелирных изделий, особенным успехом пользуются изделия с ониксом и янтарем.

Чистякова отмечает: в ювелирном искусстве в последнее время актуально новое прочтение классики, и это "находит отклик у молодой аудитории возраста 24-25 лет".

По мнению историка моды и стилиста Яны Демченко, винтажные украшения не стоит надевать бездумно — иногда они требуют обновления.

"Трезво оцените ситуацию: насколько современно выглядит модель и не портит ли ее фурнитура. Возможно, придется усовершенствовать украшение, если вам, конечно, не лень. Помните, что сейчас бирюзу оправляют в серебро, а не в золото, а лунный камень, розовый кварц или горный хрусталь предпочитают помещать в лаконичную, едва заметную оправу", — говорит стилист.

Сами по себе поделочные камни не имеют ювелирной ценности, но дороги людям как память. И при желании в них всегда можно вдохнуть новую жизнь, а ценят их сегодня все больше.