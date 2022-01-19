Новая мода на старые камни. Почему носить украшения из "бабушкиной шкатулки" можно и нужно

Массивные броши, янтарные бусы, крупные кольца с агатом и серьги с финифтью из бабушкиной шкатулки входят в моду у поколения Z.
Стилисты уверяют — винтажные украшения нужно носить с лаконичной повседневной одеждой. А ювелиры вдохновляются популярными в прошлом полудрагоценными камнями, но советуют их совершенствовать. "Газета.Ru" — о новой моде на старые камни.
Покупатели украшений и бижутерии обращают все больше внимания на винтажные броши с полудрагоценными камнями. Как рассказала Марина Чистякова, директор по маркетингу магазина часов и ювелирных изделий, особенным успехом пользуются изделия с ониксом и янтарем.
Чистякова отмечает: в ювелирном искусстве в последнее время актуально новое прочтение классики, и это "находит отклик у молодой аудитории возраста 24-25 лет".
По мнению историка моды и стилиста Яны Демченко, винтажные украшения не стоит надевать бездумно — иногда они требуют обновления.
"Трезво оцените ситуацию: насколько современно выглядит модель и не портит ли ее фурнитура. Возможно, придется усовершенствовать украшение, если вам, конечно, не лень. Помните, что сейчас бирюзу оправляют в серебро, а не в золото, а лунный камень, розовый кварц или горный хрусталь предпочитают помещать в лаконичную, едва заметную оправу", — говорит стилист.
Сами по себе поделочные камни не имеют ювелирной ценности, но дороги людям как память. И при желании в них всегда можно вдохнуть новую жизнь, а ценят их сегодня все больше.
По словам дизайнера, абсолютным хитом у ювелиров стал сегодня лунный камень. Особой популярностью он пользуется у людей, которые верят в силу амулетов и зодиакальные камни. "Достаточно посмотреть, как лунный камень меняет свое состояние в полнолуние, становясь на ощупь ледяным, чтобы поверить в его необычайную силу", — рассказывает Любовь Вассилевская.
Еще один интересный мотив советского ювелирного дизайна — крупные кольца с синтетическими рубинами или александритами — сегодня нашел отражение в эффектных коктейльных кольцах на средний или указательный палец.
"В целом синтетические камни снова начинают активно использоваться в ювелирной промышленности, особенно в Европе и США", — подтверждает основатель ювелирного ателье Дмитрий Мокринский.
Современные марки часто обращаются как к советской ювелирной эстетике, так и к винтажным украшениям в целом. "Украшения, за которыми коллекционеры охотятся на европейских барахолках — это бесконечное вдохновение для ювелирных брендов. В тренде акцентные изделия с крупными звеньями, сложными плетениями и цветной эмалью. Именно поэтому винтаж стал таким актуальным", — объясняет Вассилевская.
При этом ювелир Антон Шестаков убежден, что изделия массового производства, созданные для рядовых советских граждан, сегодня вряд ли могут кого-то вдохновить. При этом он признает, что в СССР были талантливые мастера, которые создавали эксклюзивные изделия из янтаря или в технике финифть.
"У таких мастеров, действительно, есть чему поучиться, и они вдохновляют. Запрос на подобные изделия сегодня вырос, причем зарубежная публика проявляет к ним гораздо больший интерес", — говорит ювелир.
Стилисты уверены: носить советские украшения можно и нужно. Но, правда, не всем: массивные броши, серьги и кольца с янтарем, малахитом, агатом или финифтью лучше всего смотрятся на молодых девушках.
Это касается и одежды, к которой подобраны украшения: она должна быть повседневной и неброской.
"Никаких платьев в пол и перьев, зато оверсайз свитшот станет идеальным выбором", — продолжает дизайнер.
И не забудьте, что у каждого украшения должна быть своя история. Когда вас спросят "откуда эти серьги?", нужно рассказать красивую историю любви вашей бабушки и высокого офицера, который и подарил ей эту красоту", — добавляет Вассилевская.
По мнению Виктории Стрижак, основателя ювелирной лаборатории, выстраивать весь образ в стилистике "привет из прошлого" однозначно не стоит. "Главное — сделать акцент на одном винтажном элементе. Можно надеть современную лаконичную одежду и дополнить винтажным украшением", — говорит она. Дизайнер считает, что вещи из прошлого наиболее гармонично смотрятся на людях поколения Z.
Стилист Яна Демченко подтверждает, что винтажные украшения с полудрагоценными камнями будут хорошо смотреться с современной повседневной одеждой.
"Затейливую брошь с россыпью самоцветов прикрепляйте не на лацкан жакета, а на кожаную косуху, а колье носите не с коктейльным платьем, а с пушистым кашемировым свитером", — советует стилист.
По мнению Демченко, самое сложное — понять, к какой категории относятся найденные в семейном ларце сокровища. "Если это жемчуг, то смело интегрируйте его в свой гардероб — этот камень настолько актуален, что украшения с его участием намеренно стилизуют под ретро и соединяют даже с самыми дерзкими силуэтами", — говорит она.
А вот янтарные бусы или агатовую подвеску вписать в современный образ сложнее — есть опасность, что в таких украшениях вы будете походить на школьную учительницу.
Самое главное, по мнению дизайнеров, — чувствовать себя уверенно в янтарных бусах из1980-х. "Если вы будете скованны и стеснены, то у окружающих может создаться впечатление, что вы залезли в "бабушкин сундук" от бедности. Весь образ собирает только правильная самопрезентация", — заключает Виктория Стрижак.