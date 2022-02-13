Новый бьюти-тренд: почему весь мир сходит с ума по "русскому маникюру"

"Русский маникюр" стал самой горячей модной тенденцией индустрии красоты с начала 2022 года. О нем пишут в европейском и американском глянце, его расхваливают в соцсетях, а среди поклонниц manicure à la russe — Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.

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В США и Европе новый бьюти-тренд — так называемый "русский маникюр". В итальянском Vogue вышла статья с комментариями экспертов и фотографиями из Instagram русских мастеров ногтевого сервиса, в TikTok стало вирусным видео американки, которая поразилась качеством услуг в русском салоне маникюра в Нью-Йорке, а у русской мастерицы Лизы Кон, у которой "делают ногти" Кендал Дженнер и Хейли Бибер, берут интервью топовые зарубежные СМИ.

По хэштегу #russianmanicure в Instagram уже более полумиллиона публикаций на всех языках, а в комментариях — восторженные отзывы девушек со всего мира. В своем Instagram мастер маникюра из Нью-Йорка Элли Герштейн восторгается "русскими техниками" и сравнивает работу наших мастериц с работой хирурга.

"Русский маникюр — это не дизайн, а именно техника, которая подразумевает самую кропотливую и качественную обработку ногтей и кутикулы. Это требует от мастера практически хирургической точности", — пишет она. Мастер из Нью-Йорка предупреждает: "русский маникюр" не делается за 45 минут. "Будьте готовы просидеть не менее двух часов, а если решитесь на дизайн ногтей, время увеличится еще больше", — пишет Герштейн.

Foto: DELFI

Что же такое "русский маникюр" и чем он так притягателен? На самом деле ничего "русского" в этой процедуре нет, а под модным трендом скрывается привычный нам аппаратный маникюр.