Новый бьюти-тренд: почему весь мир сходит с ума по "русскому маникюру"

"Русский маникюр" стал самой горячей модной тенденцией индустрии красоты с начала 2022 года. О нем пишут в европейском и американском глянце, его расхваливают в соцсетях, а среди поклонниц manicure à la russe — Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.
В США и Европе новый бьюти-тренд — так называемый "русский маникюр". В итальянском Vogue вышла статья с комментариями экспертов и фотографиями из Instagram русских мастеров ногтевого сервиса, в TikTok стало вирусным видео американки, которая поразилась качеством услуг в русском салоне маникюра в Нью-Йорке, а у русской мастерицы Лизы Кон, у которой "делают ногти" Кендал Дженнер и Хейли Бибер, берут интервью топовые зарубежные СМИ.
По хэштегу #russianmanicure в Instagram уже более полумиллиона публикаций на всех языках, а в комментариях — восторженные отзывы девушек со всего мира. В своем Instagram мастер маникюра из Нью-Йорка Элли Герштейн восторгается "русскими техниками" и сравнивает работу наших мастериц с работой хирурга.
"Русский маникюр — это не дизайн, а именно техника, которая подразумевает самую кропотливую и качественную обработку ногтей и кутикулы. Это требует от мастера практически хирургической точности", — пишет она. Мастер из Нью-Йорка предупреждает: "русский маникюр" не делается за 45 минут. "Будьте готовы просидеть не менее двух часов, а если решитесь на дизайн ногтей, время увеличится еще больше", — пишет Герштейн.
Что же такое "русский маникюр" и чем он так притягателен? На самом деле ничего "русского" в этой процедуре нет, а под модным трендом скрывается привычный нам аппаратный маникюр.
Родиной аппарата считается Германия: первую машинку для обработки ногтей придумал Эдуард Герлах, сын основателя немецкой марки средств для ухода за кожей ног Gehwol еще в 1969 году. Изначально аппарат использовали только для педикюра, и лишь потом адаптировали для маникюра. Почему тогда аппаратный маникюр называют "русским"?
Как рассказала Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра, понятие "русский маникюр" распространилось за границей из-за того, что там принято делать необрезной (европейский) маникюр. Главное отличие такого маникюра заключается в том, что кутикула и птеригий (тонкая высохшая часть кутикулы, состоящая из отмерших клеток) не удаляются кусачками или аппаратом, а лишь отодвигаются с помощью деревянного или металлического пушера.
"В России клиенты привыкли к обрезному маникюру, который может выполняться как классическим способом, так и при помощи аппарата, главное, чтобы в процессе была полностью удалена кутикула и птегирий. Стоит отметить, что в США часто подразумевают под "русским маникюром" в первую очередь — аппаратный маникюр. То есть тот, который выполняется при помощи аппарата с насадками для маникюра", — объясняет она.
По словам мастера ногтевого сервиса Марии Кузиной, аппаратный маникюр пользуется большой популярностью у ее клиентов, и за последние несколько лет практически вытеснил "классический обрезной". Среди главных преимуществ методики она называет безопасность процедуры и длительность эффекта.
"При аппаратном маникюре невозможно получить порезы — это раз. К тому же, аппарат более тщательно вычищает ногтевую пластину и не травмирует кутикулу — ты ничего не отрезаешь кусачками и не повреждаешь кожу. И если процедура делается правильно и регулярно, кутикула потом отрастает не так быстро, и маникюр можно носить дольше", — объясняет она.
Еще одним плюсом аппаратного маникюра мастер считает отсутствие необходимости предварительно распаривать руки, что практически исключает вероятность "срезать лишнее".
"Все это снижает риск попадания инфекции, ведь у насадок нет острых деталей, они не могут порезать кожу. После процедуры все насадки обязательно стерилизуются в автоклаве горячим паром", — объясняет она.
Мария Кузина объясняет популярность "русского маникюра" тем, что в Европе и на Западе сам маникюр воспринимают не как еще один способ сделать себя красивее, а лишь как необходимую процедуру ухода за руками. По ее словам, в России маникюр — это творческий процесс как для мастеров, так и для клиентов. "У нас маникюр делается под новое платье, и это нормально. Девушки в Европе и США видят в соцсетях примеры работ русских мастеров и хотят так же", — говорит она.
"Когда я только переехала во Францию, я и подумать не могла, что сделать нормальный маникюр или прическу станет для меня проблемой. До сих пор с ужасом вспоминаю мой свадебный маникюр, который мне сделали в местном салоне красоты. Во-первых, мне ужасно обработали кутикулу, а во-вторых, покрытие нанесли таким толстым слоем, что оно легло волнами. Конечно, долго я это не проносила, все отслоилось и выглядело ужасно", — вспоминает она.
Девушка отмечает, что в России все салоны и мастера очень клиентоориентированы, в то время, как во Франции "никто не заморачивается". "В России всегда пытаются угодить клиенту, здесь по-другому: не нравится — иди в другое место", — жалуется Дина К. По ее словам, нельзя просто прийти в салон на маникюр и расслабиться. "Мне приходилось контролировать весь процесс, и даже направлять мастера, чтобы ногти были полностью прокрашены", — говорит она.
По словам стилиста Ольги Красоткиной-Райсхаувер, русский маникюр очень востребован в Нидерландах. Стоит качественный маникюр и педикюр около 120 евро, что и по местным меркам совсем не дешево. "И такая цена будет востребована, скорее среди эмигрантов, потому что голландцы делают маникюр у местных за 15-30 евро. Правда, маникюр получается такого качества, что непонятно, это до или после", — рассказывает она.
Стилист отмечает, что голландки готовы принять стоимость русского маникюра, но только после того, как сами его попробуют и сравнят. "Голландки довольно придирчивы к своей внешности, а потому попробовав "русский маникюр", они, как правило, подсаживаются на него", — рассказывает она.
Варвара Котова подтверждает, что сегодня русские мастера ногтевого сервиса действительно достигли высокого уровня профессионализма, и очень ценятся за границей.
"Можно однозначно утверждать, что тренды в маникюре и в дизайне ногтей задают именно мастера из России. Всем известное покрытие гель-лака "под кутикулу" пришло именно из России и пользуется невероятным спросом в мире. Именно благодаря популярности русских мастеров на Западе и их востребованности, можно сказать, что и понятие "русского маникюра", появилось именно благодаря мастерам из России", — подытоживает она.