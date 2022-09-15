От байкерских курток до декольте: что и с чем носить этой осенью

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Как стильно одеться в офис или на учебу этой осенью? Стилист Кристине Плота уверена, что must have сезона - вязаные вещи и игривый стиль "снова в школу".
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Стилист разбирает 6 актуальных стилистических направлений, в которых каждый найдет что-то подходящее для себя.
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