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Новая классика
От байкерских курток до декольте: что и с чем носить этой осенью
Foto: www.instagram.com/maisonvalentino

Как стильно одеться в офис или на учебу этой осенью? Стилист Кристине Плота уверена, что must have сезона - вязаные вещи и игривый стиль "снова в школу".

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Стилист разбирает 6 актуальных стилистических направлений, в которых каждый найдет что-то подходящее для себя.

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Новая классика
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