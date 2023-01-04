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Легкие локоны
От легких локонов до лаконичных кос: женские прически, которые будут в моде весь 2023 год
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Каждый новый сезон предлагает трендовые варианты причесок. Основная тенденция 2023 года — ухоженный аккуратный вид, простота и нотка ретро. Известные парикмахеры-стилисты Сэм Макнайт, Люк Хершесон и Джейсон Коллиер рассказали об актуальных прическах на длинные и короткие волосы. Об этом пишет nur.kz

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Какие женские прически в моде в 2023 году? Самыми актуальными прическами в наступающем сезоне станут легкие локоны, низкий пучок и хвост с ретроволнами, простые косы, высокая ретроукладка, боковое плетение и гладкая укладка с боковым пробором.


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Легкие локоны
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