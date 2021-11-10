Отобрать у мамы: почему советские дубленки вернулись в моду и как их носить

Зимний мастхэв этого сезона — дубленки. Об этом свидетельствует не только их появление на подиумах, но и наличие в гардеробах у звездных инфлюенсеров. Но можно и не идти за дубленкой в магазин: винтажные модели 80-х — снова в моде. "Газета.Ru" — о том, как носить дубленки родом из СССР.

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Дубленки стали самой трендовой вещью сезона. Это доказывает их появление на показах "Осень-зима 2021/22". Acne Studios представили укороченный классический вариант, The Mannei и Drome — удлиненные с минимальным количеством фурнитуры, Balmain — с акцентными пуговицами и золотыми молниями, Polo Ralph Lauren — двубортную с широкими лацканами, Givenchy — дубленки-худи, Isabel Marant — дубленки-косухи, Jacquemus — ультракороткие с объемными рукавами. В общем, в этом году в ходу будут любые модели.

Вневременной можно назвать укороченную дубленку-авиатор. Классический силуэт подобной модели обыгрывается дизайнерами за счет разной выделки кожи, использования различных видов меха и вариаций цветов. Acne Studios, Yves Salomon, Balenciaga перевыпускают дубленки такого фасона каждый год, а Белла Хадид, Ирина Шейк, Хейли Бибер и другие инфлюенсеры показывают, как их носить. Кстати, главной поклонницей дубленок в сети считают Рианну — и заслуженно. Она вышла в удлиненном варианте еще летом в Лос-Анджелесе. Тогда столбик термометра был на отметке в 30 градусов.

Мастхэвом этого сезона, по мнению Альберта Осканова — сооснователя интернет-магазина, стали дубленки-тулупы Christian Dior. "Объемный силуэт, подклад из овчины и удлиненный крой — оптимальный вариант для суровых погодных условий", — говорит эксперт. В коротких дубленках, заканчивающихся на середине бедра, зимой в наших краях будет холодно, но это тоже трендовая модель.