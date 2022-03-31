По магазинам - с пользой: как получить бесплатные консультации стилистов и сделать "умные" покупки

Чтобы покупки в магазинах модных товаров проходили нескучно и с пользой, торговый центр Domina Shopping ввел новую бесплатную услугу — покупки в компании с профессиональным стилистом.

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С апреля этого года у пользователей приложения лояльности Domina Shopping "DO Shopping" будет возможность записаться на бесплатные консультации по созданию модного образа к одному из двух стилистов торгового центра — Индре Салцевиче или Алине Осиповой.

"Все мы хотим выглядеть стильно, какие бы времена не переживали, но нередко теряемся в разнообразии модных тенденций, которые меняются каждый сезон. Поэтому мы решили облегчить будни наших клиентов, подарив им возможность получить консультации опытных стилистов бесплатно. Cоветы стилистов помогут лучше ориентироваться не только в ассортименте новейших коллекций, но и понять, какие образы подходят именно вам — какие базовые вещи необходимы в вашем гардеробе, как стильно комбинировать, казалось бы, несочетаемые вещи и как найти "изюминки" в предлагаемом ассортименте", — говорит Дина Бунце, директор т/ц Domina Shopping.

Каждый месяц бесплатно будут доступны 16 консультаций стилистов. Консультация будет длиться полтора часа и в ее рамках стилист вместе с клиентом посетит несколько магазинов, подбирая одежду, обувь и аксессуары, которые лучше всего подчеркнут индивидуальность человека.

Если есть необходимость в продуманном базовом гардеробе на каждый день, особом торжественном наряде или нужна консультация по коррекции фигуры c помощью одежды plus size, стоит записаться на консультацию к Индре Салцевиче. Она не только стилист, но и дизайнер моды, поэтому может дать советы по стилю для женщин, мужчин, а также детей.

Если есть желание, чтобы одежда была актуальна более одного сезона, гардероб стал ярче и был пополнен модными аксессуарами, можно записаться на консультацию к Алине Осиповой.

Зарегистрироваться на консультацию к стилисту можно в приложении лояльности клиентов Domina Shopping — DO Shopping, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play. Более подробная информация о консультациях здесь:

https://www.domina-shopping.lv/ru/shoping-so-stilistom-domina/