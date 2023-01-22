Почему француженки стареют медленнее других женщин: секреты красоты, которые они не торопятся раскрывать

Они не стесняются говорить о своих годах и даже в возрасте остаются воплощением элегантности и шика. Ученые обнаружили, что француженки живут в среднем на 2 года дольше, чем обитающие не так уж далеко англичанки, так что здесь определенно не обходится без каких-то секретов… И легким отношением к жизни дело тут не ограничивается, пишет woman.ru

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Французские женщины всегда вдохновляли и будут вдохновлять нас своей красотой, которую они способны пронести сквозь года. Как им это удается? Есть некоторые вполне очевидные истины, о которых мы часто забываем, но которые напрямую влияют на здоровье и даже на скорость старения. Француженки свято соблюдают эти правила, и как это работает!

Не жалейте денег на дорогие солнцезащитные очки

Конечно, вы замечали, что француженки обожают крупные очки, придающие им еще большую загадочность. Но дело вовсе не в стремлении выглядеть неприступной femme fatale, а в банальной заботе о своем здоровье.

Уверены, что у вас тоже есть солнцезащитные очки, и выглядят они просто потрясающе. Но безопасны ли они? С возрастом мы более подвержены риску возникновения проблем со зрением, — таким, как катаракта и макулярный отек сетчатки — особенно если не защищаем глаза от солнца. Так что хорошие очки — прежде всего выгодная инвестиция.

Оправа. В идеале она должна доходить до бровей, чтобы закрывать как можно больший участок кожи и обеспечивать хорошую защиту. Чем шире оправа, тем меньше света попадает на глаза сбоку.

Материал линз. Самая эффективная защита от ультрафиолета — линзы из поликарбоната, пластика CR-39 или минеральные линзы. Главное, чтобы они соответствовали европейским стандартам, поэтому ищите маркировку "СЕ". Чем светлее стекла, тем меньшую защиту они могут вам дать.

Уровень защиты. Специальная маркировка, которую указывают на вкладыше к очкам, показывает процент светопропускания. Оптимальные уровни — 2-3. Что это значит? Уровень 2 пропускает 18-43% ультрафиолета и хорош для городских условий. Если вы едете на пляжный отдых, то присмотритесь к очкам с пометкой 3: у этих линз светопропускание 8-18%. Но не думайте, что чем темнее очки, тем они безопаснее: линзы могут быть просто окрашены, и доза излучения окажется даже больше, чем через прозрачные линзы. Ведь зрачки за темными линзами расширяются и получают еще большую дозу ультрафиолета.

Пейте как сомелье

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Очень многие люди, не считающие себя алкоголиками в привычном понимании этого слова, как только оказываются в компании, тут же начинают жадно тянуть руки к горячительным напиткам. Если веселиться так регулярно, то в итоге алкоголь имеет все шансы сократить продолжительность жизни, предварительно создав немало проблем со здоровьем.

Француженки ценят алкоголь, не становясь его рабынями. Будьте словно сомелье — любите вино и умейте его пить. Не спеша наслаждайтесь бокалом, растяните удовольствие: сделайте глоток и задержите его во рту, чтобы прочувствовать вкус. Если ваш бокал пустеет медленно, уровень алкоголя в крови повышается плавно, и вы долго не пьянеете. Плюс, если вам предложат "добавки", легче отказаться, если стакан еще полон.

Ешьте чеснок

Самый известный и пикантный ингредиент французской кухни —чеснок, который является прекрасным дополнением к мясу, салатам, супам. Богатое антиоксидантами растение отлично борется с процессом старения и служит щитом от свободных радикалов. Мишень этих активных молекул — клетки человеческого тела: они окисляют их, ускоряя увядание кожи. В сыром или вареном виде чеснок помогает сражаться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и обеспечивает защиту от возникновения рака желудка и кишечника. По данным Шанхайского онкологического центра чеснок также полезен для профилактики рака молочной и предстательной желез.

Что касается запаха, то самый эффективный способ борьбы с ним — вовсе не чистка зубов, как многие предполагают. Лучше пожуйте петрушку, свежую мяту или выпейте кофе.

Ужинайте по-французски

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Это значит — сидя за столом, а не перед телевизором. Для хороших французских хозяек прием пищи — это трапеза, а не спешное закидывание в себя еды. Во-первых, французские семьи предпочитают собираться вместе и делиться новостями, а во-вторых, есть перед телевизором — нездоровая привычка.

Отвлекаясь на события, происходящие на экране, мы меньше жуем и быстрее проглатываем пищу, съедая таким образом больше. Примерное время для того, чтобы ваш мозг сообщил желудку, что сыт, — 20 минут. Поверьте, за это время, сидя перед телевизором, можно съесть очень много. Поэтому ешьте за столом, тщательно пережевывая пищу и ни на что не отвлекаясь.

Ешьте маленькими порциями

Ученые нашли разгадку пресловутого "французского парадокса". Почему нация любителей вина, поедателей круассанов и жирного фуа-гра остается здоровой и стройной? Только 7% французов страдают ожирением в противовес 22% американцев. Все дело в объеме еды. Среднестатическая французская порция примерно в 2 раза меньше американской. Несмотря на то, что в целом французская диета богата жиром и углеводами, француженки знают меру в еде. Впрочем, меру они соблюдают во всем: в макияже, уходе за собой, употреблении алкоголя и даже в родительской любви, которой детей во Франции "душить" не принято.

Следите за чистотой холодильника

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Еще один секрет французских хозяек — это регулярное (не меньше 2 раз в месяц) мытье холодильника. Неужели, спросите вы, его чистота может сказаться на нашей молодости? Еще как! Грязный холодильник — это скопление микроорганизмов, способных ослабить нашу иммунную систему. Токсины, "падая" со стенок холодильника на продукты, накапливаются в организме и ускоряют старение клеток, отравляя ткани, а за ними и целые органы.

Чтобы почистить холодильник, не используйте чистящий порошок, так как в конечном счете он окажется на вашей еде. Вместо этого намочите губку столовым уксусом и тщательно протрите стенки и полки.

Ухаживайте за зоной декольте

Безусловно, одно из важнейших правил женской привлекательности — ухоженное декольте. Кожа на этом участке тела — самая, пожалуй, нежная. Из-за недостатка сальных желез кожного сала здесь вырабатывается очень мало, и морщины могут проявляться активнее и раньше, чем в других зонах.

Француженки придумали целый ритуал ухода за этой областью, который состоит из трех этапов:

Увлажнение. Увлажняйте кожу каждый день, при этом делая легкий массаж круговыми движениями снизу вверх. Пяти минут будет достаточно для того, чтобы улучшить кровообращение и, таким образом, стимулировать производство коллагена.

Отшелушивание. Используйте бережный скраб с мелкими частичками, а еще лучше — пилинг.

Защита. Приходит весна, и наши юбки становятся короче, а декольте — глубже. Но ультрафиолетовые лучи падают на грудь перпендикулярно (так же, как и на нос, который обгорает в первую очередь), поэтому не скупитесь на щедрую порцию солнцезащитного крема.

Еще одно важное замечание: если вы пользуетесь духами, наносите их на одежду, а не на кожу. Алкоголь высушивает эпидермис, и, если вы следуете предыдущим советам, будет жаль свести все усилия на нет безобидным, на первый взгляд, ароматом.

Занимайтесь спортом, как француженки

Француженки очень любят аква-велосипед — это один из лучших способов избавиться от лишних килограммов, не навредив при этом суставам. Как это работает? Все просто: это обычный велотренажер, который стоит в воде, но вместо колес — четыре ножки. Вы крутите педали, сидя в бассейне, и это меняет абсолютно все. В воде ваше сердце бьется медленнее, а это значит, что вы можете заниматься интенсивнее.

При этом вы прикладываете меньше усилий, несмотря на то, что чувствуете сопротивление воды: это сохраняет здоровье суставов. Кроме того, массаж осуществляется прямо во время занятия. Еще один плюс такой физической активности в том, что занятие длится не более часа, и вы даже не успеете подумать о том, что устали. Во Франции это упражнение становится все более популярным: оно хорошо для здоровья спины, сердца, и вы сами вольны регулировать интенсивность тренировки.

Правильно подбирайте подушку

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Когда вы в последний раз меняли подушку? Это не праздное любопытство: если вы страдаете от боли в шее, что с большей вероятностью происходит ближе к возрасту, вы должны спать на подушке высокого качества.

Чтобы выбрать подушку, нужно ориентироваться на свои предпочтения. Спите на боку? Выбирайте достаточно высокую, чтобы она "держала" шейные позвонки. На спине? Купите твердую. А если вам нравится спать на животе, приобретите тонкую мягкую подушку, благодаря которой во время сна голова будет на одной линии с вашим позвоночником.

Покупайте наволочки из натурального шелка: трение об кожу этого материала минимальное, и мимических морщин образуется меньше.

Расслабьтесь

Задумываетесь, почему не всегда получается следовать правилам? Вините себя за то, что что-то сделали не так? Расслабьтесь! Вот три принципа француженок, благодаря которым они идут по жизни, смеясь: