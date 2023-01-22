Почему француженки стареют медленнее других женщин: секреты красоты, которые они не торопятся раскрывать

Они не стесняются говорить о своих годах и даже в возрасте остаются воплощением элегантности и шика. Ученые обнаружили, что француженки живут в среднем на 2 года дольше, чем обитающие не так уж далеко англичанки, так что здесь определенно не обходится без каких-то секретов… И легким отношением к жизни дело тут не ограничивается, пишет woman.ru
Французские женщины всегда вдохновляли и будут вдохновлять нас своей красотой, которую они способны пронести сквозь года. Как им это удается? Есть некоторые вполне очевидные истины, о которых мы часто забываем, но которые напрямую влияют на здоровье и даже на скорость старения. Француженки свято соблюдают эти правила, и как это работает!
Не жалейте денег на дорогие солнцезащитные очки
Конечно, вы замечали, что француженки обожают крупные очки, придающие им еще большую загадочность. Но дело вовсе не в стремлении выглядеть неприступной femme fatale, а в банальной заботе о своем здоровье.
Уверены, что у вас тоже есть солнцезащитные очки, и выглядят они просто потрясающе. Но безопасны ли они? С возрастом мы более подвержены риску возникновения проблем со зрением, — таким, как катаракта и макулярный отек сетчатки — особенно если не защищаем глаза от солнца. Так что хорошие очки — прежде всего выгодная инвестиция.
- Оправа. В идеале она должна доходить до бровей, чтобы закрывать как можно больший участок кожи и обеспечивать хорошую защиту. Чем шире оправа, тем меньше света попадает на глаза сбоку.
- Материал линз. Самая эффективная защита от ультрафиолета — линзы из поликарбоната, пластика CR-39 или минеральные линзы. Главное, чтобы они соответствовали европейским стандартам, поэтому ищите маркировку "СЕ". Чем светлее стекла, тем меньшую защиту они могут вам дать.
- Уровень защиты. Специальная маркировка, которую указывают на вкладыше к очкам, показывает процент светопропускания. Оптимальные уровни — 2-3. Что это значит? Уровень 2 пропускает 18-43% ультрафиолета и хорош для городских условий. Если вы едете на пляжный отдых, то присмотритесь к очкам с пометкой 3: у этих линз светопропускание 8-18%. Но не думайте, что чем темнее очки, тем они безопаснее: линзы могут быть просто окрашены, и доза излучения окажется даже больше, чем через прозрачные линзы. Ведь зрачки за темными линзами расширяются и получают еще большую дозу ультрафиолета.
Пейте как сомелье
Очень многие люди, не считающие себя алкоголиками в привычном понимании этого слова, как только оказываются в компании, тут же начинают жадно тянуть руки к горячительным напиткам. Если веселиться так регулярно, то в итоге алкоголь имеет все шансы сократить продолжительность жизни, предварительно создав немало проблем со здоровьем.
Француженки ценят алкоголь, не становясь его рабынями. Будьте словно сомелье — любите вино и умейте его пить. Не спеша наслаждайтесь бокалом, растяните удовольствие: сделайте глоток и задержите его во рту, чтобы прочувствовать вкус. Если ваш бокал пустеет медленно, уровень алкоголя в крови повышается плавно, и вы долго не пьянеете. Плюс, если вам предложат "добавки", легче отказаться, если стакан еще полон.
Ешьте чеснок
Самый известный и пикантный ингредиент французской кухни —чеснок, который является прекрасным дополнением к мясу, салатам, супам. Богатое антиоксидантами растение отлично борется с процессом старения и служит щитом от свободных радикалов. Мишень этих активных молекул — клетки человеческого тела: они окисляют их, ускоряя увядание кожи. В сыром или вареном виде чеснок помогает сражаться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и обеспечивает защиту от возникновения рака желудка и кишечника. По данным Шанхайского онкологического центра чеснок также полезен для профилактики рака молочной и предстательной желез.
Что касается запаха, то самый эффективный способ борьбы с ним — вовсе не чистка зубов, как многие предполагают. Лучше пожуйте петрушку, свежую мяту или выпейте кофе.
Ужинайте по-французски
Это значит — сидя за столом, а не перед телевизором. Для хороших французских хозяек прием пищи — это трапеза, а не спешное закидывание в себя еды. Во-первых, французские семьи предпочитают собираться вместе и делиться новостями, а во-вторых, есть перед телевизором — нездоровая привычка.
Отвлекаясь на события, происходящие на экране, мы меньше жуем и быстрее проглатываем пищу, съедая таким образом больше. Примерное время для того, чтобы ваш мозг сообщил желудку, что сыт, — 20 минут. Поверьте, за это время, сидя перед телевизором, можно съесть очень много. Поэтому ешьте за столом, тщательно пережевывая пищу и ни на что не отвлекаясь.
Ешьте маленькими порциями
Ученые нашли разгадку пресловутого "французского парадокса". Почему нация любителей вина, поедателей круассанов и жирного фуа-гра остается здоровой и стройной? Только 7% французов страдают ожирением в противовес 22% американцев. Все дело в объеме еды. Среднестатическая французская порция примерно в 2 раза меньше американской. Несмотря на то, что в целом французская диета богата жиром и углеводами, француженки знают меру в еде. Впрочем, меру они соблюдают во всем: в макияже, уходе за собой, употреблении алкоголя и даже в родительской любви, которой детей во Франции "душить" не принято.
Следите за чистотой холодильника
Еще один секрет французских хозяек — это регулярное (не меньше 2 раз в месяц) мытье холодильника. Неужели, спросите вы, его чистота может сказаться на нашей молодости? Еще как! Грязный холодильник — это скопление микроорганизмов, способных ослабить нашу иммунную систему. Токсины, "падая" со стенок холодильника на продукты, накапливаются в организме и ускоряют старение клеток, отравляя ткани, а за ними и целые органы.
Чтобы почистить холодильник, не используйте чистящий порошок, так как в конечном счете он окажется на вашей еде. Вместо этого намочите губку столовым уксусом и тщательно протрите стенки и полки.
Ухаживайте за зоной декольте
Безусловно, одно из важнейших правил женской привлекательности — ухоженное декольте. Кожа на этом участке тела — самая, пожалуй, нежная. Из-за недостатка сальных желез кожного сала здесь вырабатывается очень мало, и морщины могут проявляться активнее и раньше, чем в других зонах.
Француженки придумали целый ритуал ухода за этой областью, который состоит из трех этапов:
- Увлажнение. Увлажняйте кожу каждый день, при этом делая легкий массаж круговыми движениями снизу вверх. Пяти минут будет достаточно для того, чтобы улучшить кровообращение и, таким образом, стимулировать производство коллагена.
- Отшелушивание. Используйте бережный скраб с мелкими частичками, а еще лучше — пилинг.
- Защита. Приходит весна, и наши юбки становятся короче, а декольте — глубже. Но ультрафиолетовые лучи падают на грудь перпендикулярно (так же, как и на нос, который обгорает в первую очередь), поэтому не скупитесь на щедрую порцию солнцезащитного крема.
Еще одно важное замечание: если вы пользуетесь духами, наносите их на одежду, а не на кожу. Алкоголь высушивает эпидермис, и, если вы следуете предыдущим советам, будет жаль свести все усилия на нет безобидным, на первый взгляд, ароматом.
Занимайтесь спортом, как француженки
Француженки очень любят аква-велосипед — это один из лучших способов избавиться от лишних килограммов, не навредив при этом суставам. Как это работает? Все просто: это обычный велотренажер, который стоит в воде, но вместо колес — четыре ножки. Вы крутите педали, сидя в бассейне, и это меняет абсолютно все. В воде ваше сердце бьется медленнее, а это значит, что вы можете заниматься интенсивнее.
При этом вы прикладываете меньше усилий, несмотря на то, что чувствуете сопротивление воды: это сохраняет здоровье суставов. Кроме того, массаж осуществляется прямо во время занятия. Еще один плюс такой физической активности в том, что занятие длится не более часа, и вы даже не успеете подумать о том, что устали. Во Франции это упражнение становится все более популярным: оно хорошо для здоровья спины, сердца, и вы сами вольны регулировать интенсивность тренировки.
Правильно подбирайте подушку
Когда вы в последний раз меняли подушку? Это не праздное любопытство: если вы страдаете от боли в шее, что с большей вероятностью происходит ближе к возрасту, вы должны спать на подушке высокого качества.
Чтобы выбрать подушку, нужно ориентироваться на свои предпочтения. Спите на боку? Выбирайте достаточно высокую, чтобы она "держала" шейные позвонки. На спине? Купите твердую. А если вам нравится спать на животе, приобретите тонкую мягкую подушку, благодаря которой во время сна голова будет на одной линии с вашим позвоночником.
Покупайте наволочки из натурального шелка: трение об кожу этого материала минимальное, и мимических морщин образуется меньше.
Расслабьтесь
Задумываетесь, почему не всегда получается следовать правилам? Вините себя за то, что что-то сделали не так? Расслабьтесь! Вот три принципа француженок, благодаря которым они идут по жизни, смеясь:
- Никто не идеален. Вы должны убедить себя в этом раз и навсегда. Но это ни в коем случае не значит, что вам надо держаться от всех подальше: совсем наоборот. Приняв этот факт, вы значительно улучшите свое настроение и сделаете еще один шаг к хорошему самочувствию.
- Мир не черно-белый, а серый. Аналогия с цветами поможет вам понять, что у каждого из нас есть темная сторона. Но именно это и делает нас особенными и достойными интереса других людей.
- Люди все время говорят: "Это хорошо", "Это плохо". Но не кажется ли вам, что все намного глубже? Мы не дети с бинарным мышлением, а личности со сложным внутренним миром. Стремление к совершенству может закончиться провалом. Прислушайтесь к своим желаниям, даже если совесть протестует. В сущности, если вы хотите жить дольше, просто начните жить.