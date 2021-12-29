Праздник в тренировочных штанах: в чем мужчинам встречать Новый год

Выбор праздничного образа для мужчин зависит от места и компании на Новый год. В кругу семьи будет уместно появиться в пижаме или мягком трикотаже, на выход — в смокинге или более повседневных вариантах, например, пиджаке с джинсами и поло. О том, в чем можно и нельзя встречать Новый год, стилисты рассказали "Газете.Ru".

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В число предновогодних хлопот входят заботы не только о праздничном столе, но и о новогоднем костюме. Обычно этот вопрос волнует женщин, но и мужчинам стоит задумываться об одежде, чтобы в праздник не красоваться рядом с нарядной женой в домашних штанах и заляпанной майке.

Именно про такой образ стилист Руслан Егиянц советует забыть и даже не использовать в качестве запасного. "Абсолютным табу может считаться одежда, в которой вы ходите дома в обычное время, например, растянутая футболка с отпечатком от помидора в собственном соку недельной давности", — говорит модный эксперт.

Однако вещи в бельевом стиле примерить можно. Только важно, чтобы они были в хорошем состоянии, тогда это будет выглядеть и уместно, и даже немного торжественно в домашней атмосфере. "Пижама с брюками и мягкими тапочками вполне может стать идеей образа для теплого семейного Нового года", — подтверждает Полина Федотова, модный эксперт.

Грамотным решением будет и выбор мягкого трикотажа. Полина Федотова советует присмотреться к тренировочным штанам, джемперу из кашемира, забавным "новогодним" свитерам и брюкам на резинке. В общем, сделать ставку на приятные к телу ткани, чтобы праздник прошел с комфортом и можно было вдоволь насладиться блюдами за новогодним столом.

Если хочется сделать аутфит более интересным и менее домашним, то спасением могут стать интересные многослойные образы. "Можно попробовать надеть рубашку с ярким принтом, а под нее базовую водолазку, — предлагает модный эксперт. — Образ сразу заиграет новыми красками. На джемпер можно накинуть рубашку с карманами из плотной ткани, а на шею поверх пиджака повязать свитер".

Таких образов в интернете множество. Однако Руслан Егиянц советует не составлять аутфит, бездумно копируя красивые картинки инфлюенсеров из Instagram, а все же ориентироваться на то, что подходит по фигуре и близко по духу.