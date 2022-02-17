Привет из прошлого: почему вазелин стал лучшим антиэйдж-средством в Южной Корее

Бьюти-блогеры изобрели новое средство против морщин: они советуют смазывать кожу лица на ночь обычным вазелином и утверждают, что эффект от него гораздо лучше, чем от дорогих кремов.

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Родиной новой методики, которую сегодня называют "слаггингом", считается Южная Корея. Может ли вазелин разгладить морщины, безопасно ли использовать его в качестве ежедневного ухода и причем тут советские рецепты красоты — в материале "Газеты.Ru".

Похоже, дорогостоящим антиэйдж-кремам придется подвинуться: бьюти-блогеры нашли куда более бюджетный способ вернуть коже молодость, а лицу — сияние. Новая методика получила название slugging и предполагает использование в качестве ночного ухода обычного вазелина. Родиной "слаггинга" считают Южную Корею — страну, которая на протяжении последнего десятилетия удерживает позицию главного трендсеттера в области инновационных продуктов для ухода за кожей.

30-летняя пользовательница TikTokИзабель Люкс называет себя "наркоманом по уходу за кожей" и признается, что пробует все новые способы сохранить молодость кожи. По словам девушки, слово "слаггинг" она узнала из соцсетей, хотя использует вазелин вместо ночного крема уже 15 лет. Блогер утверждает, что вазелин справляется с питанием и увлажнением кожи лучше самых дорогих кремов, делает лицо свежим и сияющим, отлично омолаживает и разглаживает морщины.

По мнению доктора Дженни Лю, члена Американской академии дерматологии, вазелин — недооцененный ингредиент, который дерматологи использовали для самых разных целей.

"Он не только безопасно используется для младенцев в качестве увлажняющего крема для тела или наносится на раны <…>, но и обеспечивает отличное увлажнение сухой и раздраженной кожи", — рассказала она изданию USA Today.

Эксперты советуют использовать косметический вазелин в качестве последнего этапа вечернего ухода за кожей — после очищения и увлажнения.

Доктор Линдси Зубрицки, дерматолог, рекомендует наносить "очень тонкий слой" на все лицо, особенно в зимние месяцы.

"Вазелин отлично работает! Он не только восстанавливает водный баланс, но и действует как защитное средство", — цитирует врача издание.

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Так ли нов "слаггинг" и действительно ли тренд пришел к нам из Южной Кореи? Во времена СССР вазелин был в косметичке каждой советской женщины и считался универсальным спасением от всех проблем кожи: им мазали потрескавшиеся пятки, использовали вместо гигиенической помады и наносили на детские щеки в качестве профилактики от обморожения. По мнению Юлии Андреановой, врача-дерматовенеролога, использование вазелина в качестве увлажняющего средства для кожи совсем не ново, Южная Корея тут совершенно не причем, а родиной тренда смело можно назвать Россию.

"В СССР вазелином мазали все — и руки, и лицо, и пятки, что только не мазали. Так что это не корейский тренд. Можно сказать, что это советский бренд и советский тренд", — считает врач.

Елена Карева, косметолог-эстетист, объясняет популярность вазелина в СССР дефицитом нормальных косметических средств.

"Вазелин был доступен и им мазали все: лицо, ресницы, пятки, попки младенцев, обувь и много чего еще, но делали это не от хорошей жизни", — рассказывает она.

Но действительно ли вазелин может оказывать омолаживающий эффект?

По словам Елены Каревой, благодаря своему составу, вазелин действительно способен удерживать влагу в коже.