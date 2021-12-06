Просроченная — значит вредная. Как правильно сортировать, проверять и хранить косметику

Косметическая продукция яркая и манящая. Какая женщина способна остаться равнодушной к такому разнообразию на полках магазинов? И вот уже незаметно косметичка и полки шкафа заполнены различными кремами по уходу за телом, декоративной косметикой, шампунями и другими косметическими товарами.

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Как долго можно хранить косметические продукты, чтобы они продолжали украшать нас, а не оказывали обратного эффекта? Полезными советами делится стилист Лаура Валута.

"Косметика, хранившаяся долгое время и просроченная, как и старая еда, вредна для нашего здоровья. В такой косметике активно развиваются бактерии, которые могут вызывать различные проблемы с кожей и даже со здоровьем. Возможно, именно старая косметика является настоящей причиной того, что на лице или теле регулярно появляются высыпания. Именно поэтому я всегда призываю каждую даму и даже джентльмена регулярно проводить ревизию на полке косметики и в косметичке. Да, я понимаю, что выбросить косметические средства бывает очень трудно, особенно если ими мало пользовались, но в таких случаях всегда важно помнить о здоровье, которое, безусловно, ставится на первое место", — говорит стилист Лаура Валута.

Срок годности косметики

"Самый простой способ проверить срок годности косметического средства — следовать указаниям производителя на упаковке. Обычно это число, указывающее количество месяцев, в течение которых после открытия можно использовать определенное косметическое средство или средство по уходу. Если упаковка выброшена, стоит хотя бы где-то отметить этот номер, потому что понятно, что со временем о нем точно забудут, учитывая, что многие товары можно использовать год и даже несколько лет с момента вскрытия", — рассказывает Лаура Валута.

Если о сроке годности продукта забыли, и его больше нельзя найти на упаковке продукта, есть другие признаки, свидетельствующие о том, что с конкретным продуктом следует распрощаться. Их также следует учитывать.

"Существенное внимание следует уделять изменению цвета продукта — это очень важный сигнал о том, что продукт больше не стоит использовать и срок его годности истек. Кроме того, изменение цвета также указывает на рост числа бактерий — вряд ли кто-то добровольно захочет причинить себе вред, — указывает Лаура Валюта. — Также важно обратить внимание на изменение запаха продукта — неприятный запах говорит о том, что с этим продуктом следует распрощаться. Изменение текстуры — это тоже признак, что продукт больше не рекомендуется использовать. Так часто происходит с кремообразными продуктами — их становится гораздо труднее наносить, чем обычно". Также стилист указывает на такие признаки, как пятна, комочки или образование нового слоя — все это свидетельствует о том, что пора прощаться с тем или иным продуктом и вместо этого покупать новый.

Забота о продуктах

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"Понятно, что срок службы продукта зависит и от того, как мы о нем заботимся, где мы его храним и как часто мы его используем. Важно, чтобы вся упаковка, содержащая конкретный продукт, была закрыта и хранилась должным образом — вдали от прямых солнечных лучей, в более прохладных местах, с учетом инструкций производителя. После использования тщательно закрывай все тюбики, баночки и другие емкости, не забывай надевать колпачок на помаду или лайнер для глаз. Также большинство косметических товаров не рекомендуется хранить в ванной комнате, лучше выбрать место в комнате, где воздух не такой влажный и не способствует распространению бактерий", — говорит Лаура Валута.

"Что касается сроков, следует учитывать: рекомендуемый срок хранения туши для ресниц составляет 2-3 месяца, кремообразной пудры, лайнеров для глаз, кремов для глаз, различных очищающих средств для лица — от 6 до 12 месяцев. Год-полтора года мы можем смело пользоваться такими продуктами, как кремы для лица, тени для век, тушь для бровей, различные гели для душа, а также блески для губ и кремы для загара.

Двухлетний срок обычно распространяется на пудры, карандаши для губ, краски и бальзамы, а также лаки для ногтей и румяна. В свою очередь, трехлетний срок хранения обычно распространяется на шампуни, кондиционеры, лаки для волос, духи и различные лосьоны для тела. Конечно, следует учитывать, что для натуральной косметики эти сроки намного короче".

Ценный помощник — косметический калькулятор

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"Возможно, многие об этом и не подозревают, но в интернете есть различные косметические калькуляторы, позволяющие проверять продукцию разных марок. У каждого товара есть штрих-код, который позволяет получить ценную информацию как о продукте, так и о стране-производителе и, конечно же, о самой компании. Для удобства использования можно загрузить приложения на свой телефон, чтобы регулярно проверять приобретенные продукты или те, которые еще только планируете приобрести. Самое главное — покупать конкретный продукт только когда это действительно необходимо, а не создавать запасы, что в конечном итоге приведет к выбрасыванию средств или даже к проблемам со здоровьем", — рассказывает Лаура Валута.

Попробуйте:

• http://checkcosmetic.net

• https://www.checkfresh.com

• https://cosmetic.momoko.hk

• https://checkexp.com

Лаура Валута добавляет: "Я бы также порекомендовала очень полезное приложение — http://beautykeeperapp.com — где вы можете сохранить продукты и получать напоминания, когда продукт необходимо проверить на предмет соблюдения сроков годности".



