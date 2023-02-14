Рис, рыба и сладости. Секреты красоты японок, сохраняющих гладкую кожу в любом возрасте

Умение японских женщин выглядеть молодо до преклонных лет является настоящей бьюти-загадкой. На самом деле волшебства здесь нет (и магии уколов красоты тоже). Главное оружие японок— питание, уход за кожей и полезные привычки, пишет woman.ru

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Про особую красоту жительниц Японии ходят легенды. До самых седин им удается сохранять гладкую кожу, сияющую здоровьем. В попытке разгадать секрет вечной юности японок многие эксперты ссылались и на климат, и на особенности воздуха, и даже на генетический код. Однако врачи и косметологи уверены: "Мы то, что мы едим" — именно благодаря особенностям питания, а также грамотному очищению кожи, японки до самой старости выглядят безупречно.

Какие же продукты входят в пищу жителей Японии и почему они так полезны для состояния кожи?

Основу рациона жителей Японии составляют рис, рыба, овощи, зеленый чай — одни из самых главных источников клетчатки, витаминов и антиоксидантов.

Рис богат витаминами группы В, в том числе рибофлабином. Его называют "витамином красоты", поскольку он поддерживает уровень коллагена, который делает кожу гладкой и упругой, а также предупреждает старение.

Кроме того, в рисе содержится витамин Е — природный антиоксидант, который эффективно борется со свободными радикалами.