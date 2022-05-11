Рваные кеды как у бездомного. Balenciaga выпустила "поношенную" обувь за 1850 долларов
Foto: Pubicitātes foto

Модный бренд Balenciaga представил новую коллекцию кед Paris — классические модели с плоской резиновой подошвой и сто лимитированных пар специально состаренной обуви за 1850 долларов, пишет medialeaks.ru

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Кроссовки с эффектом "поношенности" выглядят так, будто им пришлось многое повидать: верх изделия "украшают" прорези на выцветшей ткани, а подошва, на которой красуется логотип компании, кажется грязной и протертой.

На сайте магазина показана менее "рваная" версия обуви. В описании товара указано, что резина и хлопок, из которых сделаны кеды "полностью разрушены".

При этом обычные кроссовки, не истерзанные дизайнерами Balenciaga, стоят в три раза дешевле — за пару обуви в трех цветах производитель просит 625 долларов.

Многие пользователи Сети начали троллить Balenciaga за "грязную" обувь, в шутку гадая о причинах такого креативного решения: "Загорелась какая-то из фабрик Balenciaga, и ребята просто не хотели сдаваться".

Рваные кеды как у бездомного. Balenciaga выпустила "поношенную" обувь за 1850 долларов
Foto: Pubicitātes foto

Другие комментаторы представили, как будет выглядеть следующая коллекция кроссовок от Balenciaga. В версиях шутников — новая модель лишится подошвы.

В ироничных постах некоторые люди стали называть свои поношенные кроссовки последним писком моды, решив, что их тоже можно выставить на продажу.

Balenciaga запустил обувь со сколами за 1850 долларов, так что мои грязные All Stars, порванные за три года использования, должны стоить около 925 долларов. Скажу маме, что сейчас в моде гнилая обувь!"

Во главе с креативным директором, грузинским дизайнером Демной Гвасалией, бренд Balenciaga неоднократно подвергался критике из-за противоречивых коллекций за высокую стоимость. Так, например, какое-то время назад дом моды выпустил спортивные штаны, совмещенные с мужским нижнем бельем за 1,2 тысячи долларов, которые создают эффект "рэперской" одежды 80-х годов.

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