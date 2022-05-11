Рваные кеды как у бездомного. Balenciaga выпустила "поношенную" обувь за 1850 долларов

Модный бренд Balenciaga представил новую коллекцию кед Paris — классические модели с плоской резиновой подошвой и сто лимитированных пар специально состаренной обуви за 1850 долларов, пишет medialeaks.ru

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Кроссовки с эффектом "поношенности" выглядят так, будто им пришлось многое повидать: верх изделия "украшают" прорези на выцветшей ткани, а подошва, на которой красуется логотип компании, кажется грязной и протертой.

На сайте магазина показана менее "рваная" версия обуви. В описании товара указано, что резина и хлопок, из которых сделаны кеды "полностью разрушены".

При этом обычные кроссовки, не истерзанные дизайнерами Balenciaga, стоят в три раза дешевле — за пару обуви в трех цветах производитель просит 625 долларов.

Многие пользователи Сети начали троллить Balenciaga за "грязную" обувь, в шутку гадая о причинах такого креативного решения: "Загорелась какая-то из фабрик Balenciaga, и ребята просто не хотели сдаваться".

Foto: Pubicitātes foto

Другие комментаторы представили, как будет выглядеть следующая коллекция кроссовок от Balenciaga. В версиях шутников — новая модель лишится подошвы.

В ироничных постах некоторые люди стали называть свои поношенные кроссовки последним писком моды, решив, что их тоже можно выставить на продажу.