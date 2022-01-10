Щетка, вакса, гуталин: как ухаживать за обувью зимой, чтобы она служила дольше и лучше

На наших дорогах зимой — либо снег, либо месиво, поэтому — самое время узнать, как ухаживать за кожаной и ворсовой обувью, как уберечь сапоги от реагентов и что делать, если солевые разводы уже появились на любимых ботинках.

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Замша, велюр, нубук: красивые, но привередливые



К видам ворсовой кожи относят замшу, велюр и нубук. Несмотря на то что все они очень "капризны" и нуждаются в особом уходе, многие отдают предпочтение зимней обуви именно из такого материала: он приятен на ощупь и красиво выглядит. Но прежде чем покупать такую обувь, нужно знать: ворсовая кожа очень нежная, и любое негативное внешнее воздействие моментально отражается на ней, поэтому уход за ботинками из замши или нубука зимой должен быть специальным. Чтобы мягкость, цвет и форма оставались на месте, уход должен состоять из нескольких этапов: очистка, уход и питание, защита.

Для очистки поверхностных загрязнений хорошо подойдут как обычные ворсовые щетки с натуральной щетиной, так и специализированные креповые щетки и губки для ворсовых кож из пенополиуретана. Для очистки поверхности от трудновыводимых пятен можно воспользоваться специальным средством — очистителем для замши. Он специально разрабатывался для ворсовых видов кож. Перед применением очистителя (как и любого другого средства) следует проверить его действие на незаметном небольшом участке кожи.

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Следующий этап — уход и питание. В продаже есть множество пропиток для ворсовых кож, основное предназначение которых — это питание и уход. При выборе этих средств необходимо убедиться, что их основные активные компоненты — натуральные воски и масла. В результате обработки кожи таким средством, цвет обуви освежается, а ворсинки поднимаются, что делает кожа на ощупь более мягкой.

Любую пропитку необходимо наносить только на чистую и высушенную обувь.

Также для зимнего ухода за обувью из ворсовой кожи желательно применять универсальный водоотталкивающий спрей. Новую обувь нужно тщательно пропитать таким средством: несколько раз нанести спрей с последующей просушкой (3–5 раз). Признак достаточной пропитки — образование капель на поверхности материала при очередном нанесении средства. Эффект от пропитки: влага и грязь не проникают в поры кожи, а скатываться с ее поверхности. Но при этом кожа сохраняет способность пропускать воздух и "дышать".