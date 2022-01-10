Щетка, вакса, гуталин: как ухаживать за обувью зимой, чтобы она служила дольше и лучше

На наших дорогах зимой — либо снег, либо месиво, поэтому — самое время узнать, как ухаживать за кожаной и ворсовой обувью, как уберечь сапоги от реагентов и что делать, если солевые разводы уже появились на любимых ботинках.
Замша, велюр, нубук: красивые, но привередливые
К видам ворсовой кожи относят замшу, велюр и нубук. Несмотря на то что все они очень "капризны" и нуждаются в особом уходе, многие отдают предпочтение зимней обуви именно из такого материала: он приятен на ощупь и красиво выглядит. Но прежде чем покупать такую обувь, нужно знать: ворсовая кожа очень нежная, и любое негативное внешнее воздействие моментально отражается на ней, поэтому уход за ботинками из замши или нубука зимой должен быть специальным. Чтобы мягкость, цвет и форма оставались на месте, уход должен состоять из нескольких этапов: очистка, уход и питание, защита.
Для очистки поверхностных загрязнений хорошо подойдут как обычные ворсовые щетки с натуральной щетиной, так и специализированные креповые щетки и губки для ворсовых кож из пенополиуретана. Для очистки поверхности от трудновыводимых пятен можно воспользоваться специальным средством — очистителем для замши. Он специально разрабатывался для ворсовых видов кож. Перед применением очистителя (как и любого другого средства) следует проверить его действие на незаметном небольшом участке кожи.
Следующий этап — уход и питание. В продаже есть множество пропиток для ворсовых кож, основное предназначение которых — это питание и уход. При выборе этих средств необходимо убедиться, что их основные активные компоненты — натуральные воски и масла. В результате обработки кожи таким средством, цвет обуви освежается, а ворсинки поднимаются, что делает кожа на ощупь более мягкой.
Любую пропитку необходимо наносить только на чистую и высушенную обувь.
Также для зимнего ухода за обувью из ворсовой кожи желательно применять универсальный водоотталкивающий спрей. Новую обувь нужно тщательно пропитать таким средством: несколько раз нанести спрей с последующей просушкой (3–5 раз). Признак достаточной пропитки — образование капель на поверхности материала при очередном нанесении средства. Эффект от пропитки: влага и грязь не проникают в поры кожи, а скатываться с ее поверхности. Но при этом кожа сохраняет способность пропускать воздух и "дышать".
Гладкая кожа: не мыть, а протирать
Кожаная обувь гораздо практичнее замшевой, но это не означает, что за ней надо меньше ухаживать. Здесь также необходимо соблюдать все три этапа: очистку, питание и защиту. В отличие от ворсовой, гладкую кожу можно подвергать контакту с водой в процессе очищения: но здесь имеется ввиду не мытье под струей воды, а использование специальных влажных салфеток. Также можно воспользоваться специальной пеной для мытья обуви. После очищения кожи от грязи и пыли нужно нанести питающий крем. В его состав должны входить натуральные масла и воски. Благодаря им кожа не потрескается и сохранит гладкий внешний вид. И завершающий этап — защита.
Для защиты кожаной обуви есть два средства — универсальный водоотталкивающий спрей либо водоотталкивающий крем. Такой крем разрабатывается специально для гладкой кожи и зачастую решает сразу два вопроса — питание или уход и защита обуви.
Во всех случаях необходимо подбирать средства согласно требованиям: если это защита, то на упаковке должна быть информация, что это средство специально изготовлено для защиты кожаной обуви от влаги и грязи. Важно обращать внимание и на состав: важно преобладание натуральных компонентов (смолы, воски, масла и т. д.). Если большую часть в составе занимает силикон, вы рискуете испортить обувь (он забивает поры и кожа перестает "дышать").
Уход за натуральной кожаной обувью отличается от ухода за искусственной. Верхний слой на искусственной коже уже покрыт защитой — пленкой, которая имитирует рисунок натуральной кожи. Но ухаживать за такой обувью тем не менее надо: очищать от загрязнений с помощью влажной салфетки или пены; наносить крем для блеска и против растрескивания пленки. Что касается конечного этапа — зимой защиту все-таки лучше наносить. Реагенты на улице слишком агрессивные и могут испортить даже искусственную кожу.
Если ваша зимняя обувь лаковая, она тоже требует строгого ухода и выполнения всех трех шагов.
Осторожно — реагенты!
Уход за обувью зимой в условиях нашей зимы, особенно городской, — необходимость, а не роскошь. В условиях, когда улицы щедро посыпаны реагентами, обувь нуждается в максимальном внимании. Не увидеть солевых разводов на любимых ботинках поможет водоотталкивающий спрей или пропитка. Но нанесение защитного слоя один раз в неделю здесь не сработает — необходимо ежедневно следить за обувью и обновлять защиту вовремя, иначе вы рискуете увидеть ненавистные белые разводы и деформированную, сморщенную кожу.
"Аптечка" для обуви
Дома должны быть следующие средства ухода за обувью:
- ворсовая щетка с натуральным ворсом. Если вы используете искусственный ворс, вы рискуете поцарапать поверхность обрабатываемой кожи, так как он более жесткий;
- креповая щетка. Она необходима для механической очистки ворсовой кожи и поднятия ворса;
- крем для ухода за гладкой кожей;
- крем для ухода за лаковой кожей;
- крем водоотталкивающий для гладкой кожи;
- универсальный водоотталкивающий спрей;
- спрей для ухода за ворсовой кожей;
- тканевые салфетки для полировки и очистки обуви.