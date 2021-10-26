Сериал "Игра в кальмара" вызвал бум в индустрии моды

Специалисты раскрыли влияние южнокорейского сериала "Игра в кальмара" на модную индустрию. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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По информации издания, популярность названного шоу вызвала бум в сфере ретейла. Так, в ассортименте многих брендов начали появляться тематические костюмы, посвященные героям картины, при этом к настоящему моменту количество поисковых запросов со словами "Игра в кальмара" выросло на 8000 процентов со дня начала показа сериала.

Согласно исследованию платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, интерес потребителей к спортивным костюмам увеличился на 145 процентов с сентября нынешнего года. "Шоу возвращает в моду костюмы из 2000-х", — подчеркнул звездный стилист Рошель Уайт.

Кроме того, о высоком спросе на одежду и аксессуары как у героев "Игры в кальмара" заявили многие крупные онлайн-ретейлеры, в том числе Amazon и Boohoo. Отмечается, что количество подобных потребительских запросов выросло на 9400 процентов с 17 сентября.

Вдобавок после выхода сериала фанаты массово скупили одну и ту же модель обуви. Речь идет о белых слипонах Triple White от Vans, которые персонажи вымышленной игры носили на протяжении всех эпизодов. Спрос на них увеличился на рекордные 7800 процентов после начала показа сериала.

"Игра в кальмара" — южнокорейский сериал, ставший самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix. Шоу рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.